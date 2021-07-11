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Кузнецова призвала создать федеральную программу для обеспечения сирот жильем
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Общая задача, которая стоит перед властями различных уровней – найти системное решение для обеспечения детей-сирот положенным им жильем, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
«В чем мы видим решение? В том, чтобы была федеральная программа или программа жилья для детей-сирот была включена в существующие федеральные программы как подпрограмма. Такой программы сегодня нет, нет системного решения. И я надеюсь, что мы вместе постараемся это решить», – сказала она во время встречи с секретарем регионального отделения «Единой России», губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, сообщается на сайте ЕР.
Как отметил Ростислав Гольдштейн, в Еврейской автономной области сегодня есть «огромная проблема с обеспечением жильем детей сирот». «Почти 860 человек не могут реализовать свое право. Сумма для региона неподъемная – почти 2,5 млрд рублей, которые необходимо региону выделить в ближайшее время для обеспечения сирот квартирами или выдачи им сертификатов», – отметил он.
Кузнецова также заявила, что в федеральных округах надо создавать круглогодичные оздоровительные лагеря для детей. «Мы видим решение в том, чтобы на территориях федеральных округов и окружного значения создавались лагеря круглогодичного цикла. Чтобы в течение всего года можно было направлять в них детей. Это масштабные центры, которые тяжело и не нужно тянуть регионам. Здесь нужно определиться и добиться решений», – сказала она.
Детский омбудсмен отметила, что отсутствие организованной летней оздоровительной кампании приводит к тому, что дети оказываются более подвержены различным рискам. «Мы это видим на примере предыдущего лета, и больше повторений не нужно», – подчеркнула Кузнецова.
Во Франции возмутились из-за слов представителя ООН о пленных в Донбассе
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство по поводу заявления заместителя верховного комиссара ООН Нады Аль-Насеф о якобы имеющих место пытках и жестоком обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Аль-Насеф, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство «пытками и жестоким обращением» с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами, передает РИА «Новости».
Пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные «проживают в трехзвездочных отелях» и «их благодарят за визит». «ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями», – добавил он.
«В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны», – сыронизировал другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
«Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? (...) Кроме того, Крым всегда был российским», – написал AndreyL.
«Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине», – заключил Mister_Jack.
Другие пользователи задались вопросом о том, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
«Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?», – спрашивает один из них.
Кроме того, некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта. «Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?», – задался вопросом canfrarus.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В июле Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.
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Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
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Валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Минфина с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал гендиректор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев.
Лосев заявил, что «девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%», вклад в инфляцию – «дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей», передает РИА «Новости».
Таким образом, «если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70».
«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – сказал эксперт.
Он напомнил, что в разгар пандемии в 2021 году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость доллара была почти такой же, как и сейчас, около 72 рублей.
«Потому что не было таких интервенций против рубля», – объяснил он.
По словам Лосева, «несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные инвенции, направленные на ослабление рубля».
И несмотря на то, что объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль, по словам эксперта, часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США.
«Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически наиболее авторитетный и могущественный участник внутреннего валютного рынка», – объяснил он.
Минфин по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в следующем году накопленные активы будут перечислены в ФНБ. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда.
Операции в интересах Минфина проводит Банк России, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В нынешнем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд.
Ранее эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей.
На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы
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На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова.
«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли.
Сам «объект №221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек.
Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.
Захарова разоблачила ОЗХО в ситуации с Навальным
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Заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, указав на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложив подтверждающие документы.
«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что дата об отправке группы ОЗХО была указана в проекте доклада организации.
«А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», – подчеркнула дипломат.
Если группа была направлена 20 августа, то заявка на ее отправку должна была прийти раньше, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта, указала Захарова.
«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берем самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», – сделала вывод представитель МИД.
Она отметила, что в ходе заседания российские дипломаты спросили, как такое возможно, то гендиректор Техсекретариата ОЗХО не нашелся, что ответить, и вмешалась постпред Германии, которая предположила ошибку в документе, которую не успели исправить.
«Немецкий постпред заявила, что она все вспомнила: 20 августа [канцлер Германии Ангела] Меркель встречалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному», – сообщила Захарова.
Она добавила, что заявление Меркель и Макрона не могло в тот же день спровоцировать формирование группы ОЗХО. «И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?», – подвела итог дипломат.
Ранее на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
Позже российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».
«Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.
Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары.
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В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
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Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки
В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.
Такие символы встречаются не только в этом регионе, заявил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».
Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, пояснил бывший украинский депутат.
«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – заявил бывший парламентарий.
Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Картину российского режиссера в Каннах встретили овациями
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Ленту режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, на Каннском кинофестивале встретили овациями.
Картина вошла в программу «Особый взгляд», в нее отбираются «необычные и смелые» фильмы режиссеров-дебютантов, передает РИА «Новости».
«Я бы хотела поблагодарить за приглашение. Для нас большая радость, что наш фильм свой путь начинает здесь», – сказала Коваленко перед показом во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.
«Этот фильм снят в России, на Северном Кавказе. Это моя Родина, я там родилась и выросла. Он снят на осетинском языке в Северной Осетии. Большая часть актеров – непрофессионалы, которых мы нашли просто на улице. Я рада представить часть моей жизни и часть моей страны здесь», – отметила она.
Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.
Жена президента Гаити сказала, за что его убили
Супруга покойного президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин заявила, что ее мужа убили наемники, сообщают СМИ.
«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», – сказала Мартин Моиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haiti24.
Она добавила, что главу государства убили за то, что тот пытался провести в стране несколько проектов, в том числе организовать референдум и выборы.
Ранее Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.
Нацразведку США высмеяли за обработанное в Photoshop фото
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Управление главы национальной разведки США (ODNI) раскритиковали после публикации отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год: негодование вызвало взятое из интернета фото на обложке документа, к которому добавили фигуры людей с ограниченными возможностями.
Речь идет о женщине в инвалидной коляске и мужчине с тростью и собакой-поводырем, передает РИА «Новости».
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«Худшее использование Photoshop», – написал Asaad Hanna.
«Разнообразие существует только в стоковых фотографиях. Менеджеры по найму нанимают своих клонов», – отметил Nothindoin.
«Готов поспорить, что где-нибудь на их сайте написано «Наша организация предоставляет равные возможности и не допускает дискриминации по признаку расы, пола и т. д.», – иронизирует другой пользователь.
Еще один читатель пошутил, что созданием этого изображения занимался, вероятно, тот самый «прифотошопленный» мужчина в очках и собакой-поводырем.
«Наше правительство абсолютно отстойно во всем, кроме войн», – считает Seattle_FTW.
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Еще одна пользовательница заметила, что смогла бы отредактировать фотографию лучше, «несмотря на возраст и отсутствие навыков фотошопа».
Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла главу городского округа Люберцы (Московская область) Владимира Ружицкого за нарисованную медицинскую маску на снимке из церкви.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как распознать фейковые фотографии.
На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.
«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».
Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.
Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Авиакомпания объяснила отказ взять на борт нуждавшуюся в операции девочку в Якутии
В Якутии пилот отказался брать на борт летевшую на срочную операцию девочку, в пресс-службе авиаперевозчика «Полярные авиалинии» объяснили, что командир следовал правилам перевозок авиакомпании.
Пользователи соцсетей сообщили, что в поселке Томтор в Якутии пилот отказался брать на борт восьмилетнюю девочку, которая собиралась на срочную операцию из-за открытого перелома руки, передает РИА «Новости».
Пилот пояснял матери, что не может взять ребенка, девочке пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле.
В авиакомпании пояснили, что рейс Маган – Томтор – Маган вылетел еще 1 июля.
«Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок», – сказали в «Полярных авиалиниях».
Там указали, что речь идет о правилах авиационной безопасности, если предельная загрузка не позволяет, то экипаж может отказать в дополнительном грузе и посадочных местах.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Мошенники попытались повторно обмануть сидевшего на параде рядом с Путиным ветерана
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Полиция ищет аферистов, которые под видом сотрудников Пенсионного фонда пытались украсть сбережения ветерана Василия Пронина, которого президент Владимир Путиным укрыл плащом на параде.
«Ветеран написал очередное заявление в полицию. На домашний телефон 7 июля позвонила женщина, представившаяся сотрудницей из Пенсионного фонда. Она пояснила, что Василию Пронину нужно уплатить штраф в размере 145 тыс. рублей и связаться с неким Иваном Деминым. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД.
Василий Пронин позвонил тому самому Демину, чтобы выяснить подробности. Мужчина сказал ветерану, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50%.
«Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тыс. рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
По словам Василия Пронина, мужчина предложил ему перевести 75 тыс. рублей на электронную почту «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой. В этот раз Пронин сразу же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее обманувших ветерана войны Пронина телефонных мошенников арестовали.
Напомним, мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой ветерану позвонил мнимый «полицейский», который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей – якобы «для поиска мошенника». Злоумышленники лишили всех сбережений 96-летнего ветерана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» эту кражу.
4 июня полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Пронина. В МВД заявили, что работу злоумышленников координировали из-за рубежа.
Президент Владимир Путин назвал подонками мошенников, которые по телефону представляются работниками банков и воруют средства пенсионеров и других незащищенных категорий граждан.
В Тольятти объявили режим ЧС
В городе Тольятти Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, сообщили местные власти.
«В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», – сообщила администрация города в своем официальном паблике во «ВКонтакте».
В администрации добавили, что возгорание Тольяттинского лесничества произошло в субботу около 14.00.
Там пояснили, что для тушения пожара привлечена авиация, на месте создан оперативный штаб. В тушении пожара участвуют около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обращались 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.