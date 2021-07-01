Словения запретила въезд в страну из России Замглавы МИД Чехии отменил поездку в Россию 1 июля 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации с коронавирусом визит в Россию замминистра иностранных дел Чехии Томаша Крыла отменен, сообщают СМИ. Крыл собирался обсудить с представителями российской стороны вопросы, касающиеся чешской недвижимости в Москве, а также российских владений в Праге. После ответных шагов России на недружественные действия Чехии работа чешского посольства и Чешского дома (культурного центра) оказалась парализована. При этом московская недвижимость Чехии является одной из крупнейших за рубежом. Чешские власти стараются решить проблемы вокруг недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на Denikn. Напомним, минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, включая Россию. 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19 30 июня 2021, 12:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». «Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства. Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6. Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день. «Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин. Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры. Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию 30 июня 2021, 14:44

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78%), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22% респондентов заявили, что отрицательно относятся к повторной вакцинации. «Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечении которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. «Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик. Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», который разработан Центром имени Чумакова РАН. «Дело в том, что «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ею часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев. Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить с врачом, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку. «С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист. Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V» 30 июня 2021, 10:55

Фото: RAYNER PEÑA R/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ. Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. В Британии началась четвертая волна эпидемии коронавируса 30 июня 2021, 20:28

Фото: REUTERS/Phil Noble

Текст: Елена Мирошниченко

За сутки в Британии выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные британского Минздрава. Уточняется, что днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека, передает РИА «Новости». В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения. С начала пандемии в Британии было зафиксировано 4,7 млн случаев коронавируса. В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет на международные поездки до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели – до 19 июля. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов 30 июня 2021, 09:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно. «Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович. По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией. Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V» 30 июня 2021, 09:43 Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V». «Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес. Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости». Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Минздрав не разрешил прививать беременных от коронавируса 30 июня 2021, 21:10

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство здравоохранения России не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах. «Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в России вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Также не разрешено прививать детей до 18 лет. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V». Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию 30 июня 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob. Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год. Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19 30 июня 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя. «Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит. Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19. В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID 30 июня 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах. «Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса», – сообщил источник ТАСС. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. «Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов», – рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. Словения запретила въезд в страну из России 30 июня 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

Въезд в Словению иностранцев из ряда стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой запрещен с 3 июля, сообщается в протоколе очередной сессии словенского правительства. Ужесточение режима въезда коснется всех иностранцев без словенского вида на жительство, включая вакцинированных. Обладатели ВНЖ или граждане Словении, которые прибывают из стран «темно-красного списка», должны будут пройти 10-дневный карантин, передает ТАСС. В списке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Россию и Иран. Сейчас въезд в Словению из России разрешен в случае наличия веской причины, подтвержденной документально. Накануне минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств. Споривший из-за дела Врбетице генпрокурор Чехии ушел в отставку 30 июня 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Генпрокурор Чехии Павел Земан, споривший с руководством страны по делу о взрывах во Врбетице, покинул свой пост. О решении уйти в отставку Земан объявил еще полтора месяца назад, сославшись на разногласия с главой минюста Марией Бенешовой, в том числе в позициях по делу о взрывах во Врбетице. Высказывания Земана в разгар кризиса вокруг Врбетице содержали чисто правовую аргументацию и порой диссонировали с речами высокопоставленных чешских политиков, в частности, премьера Андрея Бабиша. Например, генпрокурор говорил, что с правовой точки зрения дело нельзя рассматривать как уголовное преступление – теракт –, поскольку инцидент не нанес ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии. Кроме того, Земан не исключил остановки расследования, если выяснится, что найти или допросить обвиняемых не Павел Земан покидает свой пост, еще не зная имени преемника. Одним из возможных кандидатов в СМИ называют бывшего военного прокурора Игоря Стржижа. В то же время не исключено, что новый генпрокурор будет назначен уже новым кабмином, созданным по результатам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов. На днях чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса 30 июня 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории. «Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru. Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей. В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек. Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом. В Крыму решили привить всех сотрудников гостиниц и санаториев 30 июня 2021, 18:55 Текст: Евгения Шестак

Всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100% вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Волченко. По словам министра, должны быть вакцинированы сотрудники средств размещения по всему Крыму, в особенности в Алуште и Ялте. «Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года – безусловно безопасность», – добавил Волченко. Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов. Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Также в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.