Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми» Чехия запретила поездки в Россию 30 июня 2021, 01:55

Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство. Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости». Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Коронавирус научился заражать людей новым способом 29 июня 2021, 04:56

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает Phys.org. Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма, передает РИА «Новости». Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S). «Это был невероятный сюрприз для нас», – отметил один из участников исследования. Специалисты предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые. Накануне глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В тот же день в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что в России случаи заражения новым лямбда-штаммом коронавируса не выявлены. Напомним, в конце мая американский ученый Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Чехии признал незаконными посягательства властей Праги на территорию посольства России 29 июня 2021, 14:42

Фото: Игорь Шамшин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Посольство России в Праге законно использует территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, в связи с этим требования пражских властей освободить полгектара площади не имеют юридических оснований, следует из письма МИД Чехии. Документ направлен главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому. «В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]. Это произошло на основе постановления правительства ЧССР [Чехословацкой социалистической республики] от 17 сентября 1970 года», – подчеркивается в письме, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mladа fronta DNES. Отмечается, что участок является чешской собственностью, при этом Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства. В чешском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что выполнение требования муниципальных властей привело бы к нарушению международного права. В апреле пражские муниципальные власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка. Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения. Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края 29 июня 2021, 20:37

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот». «В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС. Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%. «У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он. Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс» 29 июня 2021, 16:38

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». «По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС. Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта». Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител 29 июня 2021, 20:00

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V». Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%. «Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости». Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм. Эксперты оценили влияние политических взглядов на отношение к вакцинации 29 июня 2021, 11:36

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Ренат Абдуллин

«Единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. В России о такой корреляции говорить не приходится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя дискуссию о взаимосвязи между политическими убеждениями и отношением к вакцинации от COVID-19. «Относительные успехи некоторых государств по темпам вакцинации связаны не с тем, что у них больше или меньше сторонников прививок, а с масштабами работы по призыву сделать прививку», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «На мой взгляд, единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. Там Демократическая партия методично поддерживает прививочное движение, а республиканцы относятся к нему критически. Других государств, где можно найти столь ярко выраженную корреляцию, я бы не назвал», – считает эксперт. По мнению Кузнецова, говорить о том, что в России есть некая корреляция между политическими взглядами и отношением к вакцинации, это натяжка. Схожей точки зрения придерживается политконсультант Алена Август. «Сначала такая корреляция была более заметна. Но потом люди, полагающие, что вакцина представляет собой, к примеру, жидкий чип, столкнулись с потерей близкого человека. Что им думать теперь? – рассуждает собеседница. – Даже в политических силах, занявших негативную позицию по вакцинации, наблюдается разброд и шатание по данному вопросу». «Тема здоровья и жизни, в отличие от политических позиций, «ближе к телу». Человек может придерживаться любых взглядов, но когда перед ним стоит вопрос жизни и смерти, политические убеждения расшатываются и отходят на второй план», – добавила эксперт. Вместе с тем тема вакцинации является проблемной и для политических партий. «Если партии выступят против вакцинации, то они легко навлекут на себя серьезную критику со стороны СМИ, большей части общества и своих избирателей. Тогда за эту партию не будет голосовать ее же часть электората, которая выступает за вакцинацию», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Дело в том, что сегодня в мире нет ни одной партии, большинство электората которой является антипрививочниками и этой категории было бы достаточно для успеха партии. Поэтому для партий этот вопрос оказывается проблематичным», – подытожил собеседник. Напомним, в российской блогосфере уже несколько дней обсуждается решение бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана привиться от коронавируса «Спутником V». «Привился. А чего рассусоливать-то?» – подписал Ройзман опубликованный в Instagram снимок, на котором медработник делает ему укол. При этом ранее Ройзман, судя по его заявлениям, позиционировал себя как убежденного антипрививочника и утверждал, что российская вакцина сделана «для пиара, а не для людей», отмечается в Telegram-канале RT. Решение вакцинироваться «Спутником» встретило неоднозначную реакцию либеральной общественности – в комментариях его окрестили едва ли не «агентом Кремля». Аналогичная ситуация произошла с Любовью Соболь, соратницей блогера Алексея Навального. После сообщения о вакцинации она подверглась резкой критике со стороны своих подписчиков. С другой стороны, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в интервью журналу «Сноб» сообщил, что он не прививался и прививаться не будет. «Более того, я никогда ни дня не соблюдал никакую, как это называется, самоизоляцию. Я маски не ношу последовательно все это время», – подчеркнул политик и писатель. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, сделал прививку еще на стадии больших пострегистрационных клинических исследований в сентябре 2020 года. Ранее стало известно, что ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться всего 3% россиян. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае. В то же время в Совфеде высказались против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях. «Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в Сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Добавим, что поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом, увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. рублей или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 до 3 млн рублей. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти или беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы особенности штамма коронавируса «лямбда» 29 июня 2021, 08:34 Лямбда-вариант коронавируса, который изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года, содержит несколько мутаций, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. «Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», – отметил эксперт в эфире «Радио 1». Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Но пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин, отмечает РИА «Новости». «Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», – заключил Жемчугов. Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. Накануне в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 29 июня 2021, 18:20 Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости». «Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она. По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. Напомним, тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев 29 июня 2021, 14:02 Текст: Евгения Шестак

Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что делать прививки от коронавируса нужно и тем, кто переболел, чтобы высокая концентрация антител при встрече с вирусом нейтрализовала его. «В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов», – цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Глава Центра им. Гамалеи предупредил, что COVID-19 даже в легкой форме опасен последствиями для организма. «Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», – сказал он. Также Гинцбург заявил, что переболеть коронавирусом в легкой форме – не значит защититься. «Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ», – приводит его слова РИА «Новости». Вместе с тем Гинцбург уточнил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%. По его словам, россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет. Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В Москве людей с противопоказаниями к прививке от COVID попросили ограничить контакты 29 июня 2021, 15:54 Текст: Елена Мирошниченко

Москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, рекомендуется максимально избегать скоплений людей, заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», – приводит его слова ТАСС. Он уточнил, что если москвичи с противопоказаниями к прививке хотят посетить какое-либо мероприятие, им необходимо сдать ПЦР-тест. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации 29 июня 2021, 13:12

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами, необходимо принять меры по борьбе с такими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Конечно, беспокоит (эта ситуация)», – сказал представитель Кремля, выразив сожаление, что «эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей». «Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – подчеркнул Песков, передает ТАСС. Он также заявил, что достичь в России уровня вакцинации от коронавируса в 60% к осени не удастся. «Очевидно, что 60% привить (к осени) не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться вправо». Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете на массовые мероприятия 29 июня 2021, 17:16 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. «Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС. Глава ведомства пояснила, что Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления, в котором указаны требования по соблюдению таких правил. «Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>», – сказала она Мишустину. «Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», – ответил премьер. В ходе заседания Попова напомнила, что в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. «За последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов Российской Федерации», – пояснила она. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне. До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. Актриса Сотникова госпитализирована с коронавирусом 29 июня 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Телеведущая и актриса Вера Сотникова сообщила о госпитализации с коронавирусной инфекцией. «Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление», – написала Сотникова в своем аккаунте в Instagram. Вера Сотникова исполняла роли в отечественных лентах «Курьер» и «Людмила», телесериале «Управа». В качестве продюсера работала над документальным фильмом о поэтессе Марине Цветаевой. Является соведущей передачи «Битва экстрасенсов». Накануне стало известно, что в московскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована актриса Вера Алентова. В АТОР оценили потери Кубани от ограничений для туристов 29 июня 2021, 11:58 Текст: Евгения Шестак

Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, только в июле и августе могут составить 40-55 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Около 5,5 млн туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае в июле и августе. В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от запланированных поездок могут отказаться от 50 до 80% туристов из-за требования об обязательных прививках», – приводит «Интерфакс» сообщение ассоциации. По оценке АТОР, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов, не меньше 3 млн туристов оплатили путевки на июль. Средняя цена поездки на человека в этот период составляет 18-20 тыс. рублей, суммарно это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей. На август в Краснодарский край в среднем продано 2,5 млн туров. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и тех, кто организовал свое путешествием с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно. С учетом средней стоимости путевки 20 тыс. рублей, общий объем уплаченных ими средств АТОР оценивает в 50 млрд рублей, а возможные потери – в 25-40 млрд. «Таким образом потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут достичь 40-55 млрд рублей. Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», – подчеркивают в АТОР. Отмечается, что сентябрь приходится 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано около миллиона туров на сумму 18-20 млрд рублей. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. За поддельные QR-коды для похода в ресторан грозит до двух лет колонии 29 июня 2021, 09:18

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», – заявил Клишас, передает РИА «Новости». Как ранее рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тыс. рублей. Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. В связи с этим с 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров.