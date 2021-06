Эксперт назвал главные направления защиты цифрового суверенитета России Власти США вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа 7 июня 2021, 23:26

Текст: Антон Никитин

Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline после уплаты выкупа хакерам, сообщила замглавы американского ведомства Лиза Монако. «Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide», – приводит слова американской чиновницы ТАСС. По словам Монако, «это не первый раз, когда правительство [США] изымает криптовалюту в связи с атаками с целью получения выкупа». В распространенных Минюстом США документах уточняется, что всего было изъято криптовалюты на сумму 2,3 млн долларов (63,7 биткойна). Монако подчеркнула, что атаки на американские учреждения с требованием выкупа неприемлемы, особенно когда они затрагивают жизненно важные объекты. По словам замглавы американского ведомства, власти США продолжат использовать все ресурсы для поиска и наказания хакерских группировок, которые занимаются незаконной деятельностью с целью получения выкупа. Чиновница призвала руководителей различных правительственных и неправительственных американских организаций больше вкладывать в системы защиты от хакерских нападений. Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам. Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами. В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.

Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться 7 июня 2021, 09:40

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ. Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров. При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым. Захарова пообещала Столтенбергу удар России по воротам НАТО 7 июня 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему. Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства. Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП 7 июня 2021, 09:10

Фото: rimkor.edu.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Певица, народная артистка России Римма Волкова, более четверти века проработавшая в Мариинском театре, погибла в ДТП под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала. «С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. ...Она была полна сил, энергии и творческих планов», – передает ТАСС сообщение школы. Волковой было 80 лет. Обстоятельства инцидента в сообщении школы не уточняются. Как сообщил источник в экстренных службах, авария, где погибла Волкова, произошла в воскресенье около 17.30 мск на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области, где столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась Волкова. В результате ДТП она и еще один мужчина погибли. Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В Ульяновске, где жила семья, поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Через год перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому. В 1967 году окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, после возвращения с которого была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского), где работала с 1967 по 1993 год. Преподавала в детской музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. УЕФА оценил форму сборной Украины с контуром Крыма 7 июня 2021, 08:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», сообщили в пресс-службе УЕФА. «Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал фарсом изображение Крыма на форме футболистов. По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная». Сборная Украины, которая будет выступать в группе C, может сыграть в четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге 2 июля в случае, если команда займет третье место в группе и обыграет в 1/8 финала победителя группы F. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Лобков признался в домогательствах к Гудкову 7 июня 2021, 15:26

Фото: павел лобков/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист Павел Лобков, ранее сознававшийся в домогательствах к молодому стажеру на «Дожде», заявил, что имеет сильные неразделенные чувства к уехавшему на Украину экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Лобков назвал Дмитрия Гудкова словом «краш» в своем Facebook, это слово происходит от английского crush и означает объект сильной эмоциональной привязанности или влюбленности, чаще всего не взаимной. «Дмитрий Гудков мой краш. С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен. В смысле представительства», – признался журналист. Он добавил, что у Гудкова «самые красивые ноги страны», и пообещал тому, что тот вернется домой. «Мы еще увидим твои ноги. Вернешься, ждем. И я пропишусь в твоем округе, чтобы за тебя проголосовать», – заключил Лобков. Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По его словам, решение уехать «поддержано родными и близкими». До этого полиция проводила обыски у Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Лобков в 2020 году признавался, что приставал к своему коллеге из «МБХ Медиа» Александру Скрыльникову, когда тот стажировался на «Дожде». Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова 7 июня 2021, 10:40

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог. По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он. Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт. «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог. В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 08:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр. По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника. «Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр. Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Экс-глава МИД Австрии объяснила решение войти в совет директоров «Роснефти» 7 июня 2021, 09:59

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров «Роснефти». По ее словам, с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития. «Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С «Роснефтью» есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль. Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. «Ниже трех долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах – значит, вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть», – подчеркнула Кнайсль. Одновременно с этим компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект «Восток Ойл», сообщила она. «Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» – всего 12 килограммов на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра – 50 килограммов. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», – заключила Кнайсль. Напомним, 2 июня акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму 7 июня 2021, 18:42

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке. «Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. «Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий. Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится». В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода. Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов. Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины. Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин предупредил о новом типе санкций против России 7 июня 2021, 16:14 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшие два–три года против России могут начать вводить экологические санкции, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», – передает его слова РИА «Новости». Рогозин пояснил, что будет трудно договориться с США по стандартам подсчета выбросов в атмосферу. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе. ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России 7 июня 2021, 09:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк. Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ. Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». «Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было. Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 19:14

Фото: Alex Brandon/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. «Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом». Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров. «Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать (...) чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – заявил Блинкен. Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия якобы захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии 7 июня 2021, 13:25

Фото: MICHAL KRUMPHANZL/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил. «Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС. В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии. Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня. В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины 7 июня 2021, 15:56

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUNA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии». «Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС. Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Зеленский пожаловался на Байдена 7 июня 2021, 02:55

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита. «Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним». Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен. «Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД