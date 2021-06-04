Эксперт оценил требование Госдепа к России прекратить кибератаки на США

«Москве не стоит реагировать на подобные заявления до тех пор, пока США не будут готовы всерьез обсуждать правила поведения в киберпространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории США.

«Слова господина Блинкена – это частное заявление. Его сложно как-то оценить, поскольку сфера кибербезопасности сейчас никак не регулируется. При этом Москва в целом и президент России в частности неоднократно предлагали США рассмотреть этот вопрос комплексно, выдвигая ряд инициатив, в том числе и на уровне ООН», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, мировому сообществу необходимо международное соглашение, устанавливающее новые правила поведения в киберпространстве, потому что оно пронизывает абсолютно все области жизни, а последствия хакерских атак на гражданскую и военную инфраструктуру могут быть очень серьезными. «Но американцы оставляли наши предложения без ответа», – добавил эксперт.

«Кроме того, важно, что все это происходит в преддверии саммита Путина и Байдена», – заметил политолог. «Подобными высказываниями Блинкен показывает свое несогласие с позицией Белого дома настолько, насколько это возможно. Глава Госдепа относится к наиболее «ястребиному крылу» администрации Байдена, в связи с чем его и отстранили от подготовки саммита. Также Белый дом не стал обвинять Россию в последних хакерских атаках. Хотя раньше наверняка приписал бы эти действия Москве. Вероятно, там опасаются такого рода заявлениями испортить встречу лидеров», – считает Дробницкий.

«Москве не стоит реагировать на подобные заявления до тех пор, пока США не будут готовы всерьез обсуждать правила поведения в киберпространстве и рассматривать этот вопрос как международную проблему. Потому что в условиях отсутствия регулирования каждая страна вынуждена разбираться с киберугрозами в одиночку», – заключил собеседник.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США. «Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.

В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».

Между тем правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.

Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что могут собой представлять «наступательные кибероперации» США против «российских хакеров». Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично».

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