Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.7 комментариев
В Москве открылась выставка цифрового искусства о спецоперации
В галерее на Трубной в Москве открылась выставка цифрового искусства проекта «Русский Стиль», посвященная культурным символам и артефактам сознания, связанным со спецоперацией.
В Telegram-канале «Русский стиль» в Москве, в галерее на Трубной, открылась выставка цифрового искусства, организованная проектом «Русский Стиль» и Объединением «Выставочные залы Москвы».
Экспозиция посвящена искусству СВО, однако главной темой выставки стали не военные факты, а артефакты сознания и культурные символы войны, рассматриваемые как часть сложившейся культуры.
Куратор выставки Антон Беликов отметил, что выставка показывает неофициальный эстетический вайб СВО, сотканный из различных источников вдохновения, таких как экспрессионизм, эстетика видеоигр, аниме, элементы уличного искусства и комиксы.
Он подчеркнул, что название выставки «Розовые очки» намеренно провоцирует, отсылая к символу легкомысленности и инфантильности.
Искусствовед Анна Борисова добавила, что современное искусство и медиа способны транслировать реальность так, как никогда ранее, и «розовые очки» этому не помеха.
Она отмечает, что они не лишают человека способности видеть и чувствовать контекст, подчеркивая, что увиденное и услышанное в выставке оставляет значимый след в восприятии.