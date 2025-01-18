Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она прокомментировала последние выводы американских разведведомств о гаванском синдроме.

Дипломат указала на то, что в последние дни пребывания Джо Байдена у власти вдруг выяснилось, что «сверчки не виноваты» в головных болях и помутнениях рассудка у дипломатов в Гаване.

По ее словам, американцы еще в 2018 году считали, что шум, который слышали пострадавшие, был стрекотом сверчков из семейства короткохвостых.

В 2022 году комиссия, включавшая представителей спецслужб и медработников, пришла к выводу, что причиной недомогания стали частые стрессы на работе, и отвергла версию с участием русских ЧВК, хакеров и спецназовцев.

Однако в январе 2025 года, за десять дней до смены власти, Национальный совет по разведке США опубликовал отчет, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами были признаны несостоятельными.

Захарова заявила, что «загадочное оружие, использованное иностранным противником», вновь стало главной причиной головной боли у американских дипломатов.

Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне». Она добавила, что это еще не конец истории.

Ранее, в 2018 году, американские специалисты предположили, что шум, слышимый дипломатами, был вызван стрекотом сверчков, однако позднее эти выводы подверглись сомнению. В 2022 году комиссия из спецслужб и медработников заявила, что причины могут крыться в стрессе и других бытовых факторах, но новая информация вынуждает пересмотреть все предыдущие выводы.