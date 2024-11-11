При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.7 комментариев
Названа версия смерти пресс-секретаря Shaman
РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление
Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.
Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.
Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.
Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.
Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.
Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.
В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.