|
|
«Единая Россия» поможет реализовать программу бесплатной газификации в регионах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Единая Россия» в сотрудничестве с главами регионов окажет содействие в реализации закона о бесплатном подключении участков к газу, который коснется около двух млн домовладений, особое внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.
О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия.
«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор – «одно окно». Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью «Госуслуг», – говорится в заявлении секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, опубликованном на сайте партии.
В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране.
К примеру, в Челябинской области это 80 тыс. домохозяйств. При этом в регионе с 1 июля запустят свою программу поддержки социально незащищенных категорий населения в вопросах газификации.
«В ее рамках одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимее оборудование», – рассказал глава региона Алексей Текслер.
Газификация изменит экономическую ситуацию в территориях. Например, в Мурманской области существенно сократит платежи людей за коммунальные услуги и позволит развивать перерабатывающие производства, уверен секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис.
«Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с «Газпромом», в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики», – отметил Чибис.
Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. По его словам, в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.
«Тема газификации крайне актуальна для многих регионов. Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», – заявил председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.
«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов.
«На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», – подчеркнул эксперт.
Напомним, Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.
Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме
Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР».
Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник.
Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. «Причем, накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей.
«Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он.
«Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране».
В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.
В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях.
Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры
Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет
|
|
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет.
Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон.
«Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля».
Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Варшава увидела угрозу Польше и Украине в блокировке газопровода Baltic Pipe
|
|
Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.
«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.
«В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства».
Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2».
«Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter.
Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства
|
|
США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ.
«Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2»
|
|
Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин.
Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом.
«Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер.
Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe
|
|
«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe.
«У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт.
По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков.
«Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку».
«Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe.
По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.
«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – сказал Пшидач, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.
Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
|
|
В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля.
Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.
Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.
В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.
В ФРГ указали на способность «Северного потока – 2» компенсировать дефицит поставок в Европе
Газопровод «Северный поток – 2» позволит Европе в будущем компенсировать нехватку поставок газа, заявил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в эфире телеканала «Россия-24».
«Северный поток – 2» – одно из многих решений компенсации надвигающегося дефицита поставок», – передает его слова РИА «Новости».
Мерен добавил, что Европе, чтобы выполнить задачи по защите климата, нужна диверсифицированная, надежная и экономически эффективная газотранспортная инфраструктура. «Чем больше альтернатив будет у Европы, тем выгоднее для Европы», – сказал глава германской компании.
Он также указал на важность решения вопросов европейской энергетической политики в самой Европе. «Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции», – отметил Мерен.
Решение Белого дома не вводить новые санкции против «Северного потока – 2» может стать началом нормализации трансатлантических отношений, полагает Wintershall Dea. Он также выразил надежду, что строительство трубопровода будет завершено и введение его в эксплуатацию произойдет как можно скорее.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
Венгрия и Газпром предварительно договорились о поставках газа на 15 лет
Власти Венгрии и российская газодобывающая компания «Газпром» достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет, сообщают СМИ.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, передает РИА «Новости».
«Запланированная сделка может вступить в силу с 1 октября, после того как текущая долгосрочная сделка истечет в конце сентября», – сказал Сийярто. По его словам, цены еще не согласованы.
«Газпром» сообщал в начале 2021 года, Венгрия в 2020 году импортировала из России 8,6 млрд кубометров газа.
В данный момент между российской компанией «Газпром» и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.
Отметим, что в 2020 году Украина и Венгрия создали виртуальную точку соединения реверса газа.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
|
|
Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин призвал к сохранению украинского транзита газа
Власти Германии считают, что при реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» должен сохраниться и украинский транзит, заявил МИД страны.
Комментируя заявление главы российского государства Владимира Путина об интересе к данному маршруту, МИД Германии указал на «недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта», согласно которому для Берлина важно, чтобы Украина «оставалась страной-транзитером», передает РИА «Новости».
Как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите». Берлин отметил, что в кабмине Германии «был уполномоченный по данной теме». Указанный договор «стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении», заявил Зайберт.
Напомним, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин «исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа.
Выборы-2021: Кремль одернул КПРФ, а «навальнист» решил вступить в РПСС
Стало известно, что на праймериз «Единой России» активность избирателей была одинаково высокой и онлайн, и оффлайн. В Кремле раскритиковали КПРФ за голословные обвинения. Посадивший полковника Дмитрия Захарченко бывший следователь Руслан Калимуллин пойдет на выборы с «Новыми людьми», а Максим Шевченко не захотел быть соратником «навальниста».
Итоговая явка на предварительное голосование «Единой России» превысила 12 млн человек, при этом и в электронной, и в очной форме голосовало примерно одинаковое количество избирателей, сообщил сайт партии. В общей сложности участие в праймериз приняли 12 019 015 человек, из них более шести миллионов – в электронной форме. Наиболее активными – и очно, и заочно – оказались избиратели Краснодарского края (более 790 тыс. человек), Московской области (свыше 715 тысяч), Ростовской области (почти 641 тысяча), в Москве (почти 474 тысячи) и в Башкирии (больше 536 тысяч).
При этом, судя по результатам опросов ВЦИОМа, в обществе становится популярной сама идея предварительного голосования. Электорат как парламентских, так и непарламентских партий относится к этой идее положительно. Самый высокий показатель – 49% – среди сторонников «Единой России».
В Кремле не согласны с обвинениями в предвыборных «манипуляциях», прозвучавшими со стороны председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал тезисы лидера коммунистов «голословными», лишенными каких-либо подтверждений. При этом Песков подчеркнул, что лидер КПРФ находится в постоянном контакте с Кремлем по вопросам подготовки выборов. Пресс-секретарь также отметил, что в письме Зюганова говорится о различных решениях по ключевой ставке, однако она «находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – напомнил Песков.
Ранее лидер КПРФ обратился к президенту с открытым письмом, призвав сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению на предстоящем саммите Россия – США. Зюганов также заявил, что в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами».
Бывший следователь по особо важным делам Руслан Калимуллин решил выдвинуться в Госдуму вместе с партией «Новые люди». В прокуратуре и Следственном комитете Калимуллин вел десятки резонансных дел, в том числе, подготовил арест «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко. Также он расследовал дела по фактам избиения задержанных сотрудниками полиции, отправил за решетку двух высокопоставленных столичных правоохранителей, обвиненных в мошенничестве. Баллотироваться экс-следователь планирует в Московской области.
«В парламенте должно быть не четыре, а как минимум пять партий, – заявил Калимуллин изданию «Вести Подмосковья». – «Новые люди» единственные, кто предлагают повестку развития, а не удержания псевдостабильности всеми возможными средствами и способами. Мне это импонирует».
Лидер Российской партия свободы и справедливости» (РПСС), депутат ЗакСобрания Владимирской области Максим Шевченко на своем канале в YouTube заявил, что Андрей Пивоваров – бывший исполнительный директор «Открытой России», признанной в РФ нежелательной организацией, пытался договориться о выдвижении в Госдуму от РПСС. «Я не открою какую-то тайну, что Андрей мне звонил и спрашивал, может ли он выдвигаться от нашей партии. Я сказал: Андрей, я с уважением отношусь к тебе как к политику, но у нас очень большие политические разногласия», – сообщил Шевченко.
Подводя итоги праймериз правящей партии, политологи называют их успешными. «Несмотря на энергозатратность, предварительное голосование позволило «Единой России» оказаться в центре повестки и создать президенту прагматический повод подключиться к кампании», – заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Партия смогла протестировать риски, в том числе имиджевые, – были ли замечания к тому, как все проводилось, пояснил политолог. «Я бы не сказал, что эти замечания носили критический характер и стали торпедой по имиджу «Единой России», – сказал Виноградов, отметив, что предварительное голосование стало тест-драйвом кандидатов и избирателей перед началом кампании.
Публичная полемика Дмитрия Пескова с Геннадием Зюгановым выгодна для предвыборного цикла КПРФ, – с точки зрения ее ядерного электората. Так считает руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Пресс-секретарь президента публично, пусть и негативно, высказался по поводу инвектив коммунистов? Это дополнительный пиар для КПРФ, позиционирующей себя как наиболее оппозиционная легальная партия. Сейчас разворачивается жесткая борьба именно за радикально-оппозиционный электорат, – предполагает политтехнолог. – И зюгановцы будут доказывать, что их критический заряд по отношению к Кремлю сильнее, чем у конкурентов на этом поле». Как отмечает эксперт, Зюганов при этом благоразумно не допускает личных выпадов против президента, а также поддерживает Кремль во внешнеполитической повестке и отношению к организаторам несанкционированных митингов протеста.
Для репутации «Новых людей» выгодно появление в рядах партии бывшего следователя по особо важным делам Руслана Калимуллина, считает Минченко. «Безусловно, следователь, который вел громкие дела, вроде дела полицейского-миллиардера Захарченко, повысит популярность партии. Только вначале пиар-службе «Новых людей» предстоит повысить известность самого Калимуллина, которого в широкой публике знают не в пример меньше того же полковника Захарченко», – отметил Минченко.
Он допускает, что экс-следователь может стать новой звездой партии, помимо «народного мэра Якутска» Сарданы Авксентьевой. «Вспоминается огромная популярность, которой пользовались в годы перестройки борцы с коррупцией, два следователя по особо важным делам Иванов и Гдлян, а позже – генерал-лейтенант милиции Гуров, ставший в итоге одним из лидеров движения «Единство» в 1999 году. Но эти фигуры сперва немало «раскручивали» в прессе. Так что «Новым людям» здесь есть над чем поработать», – предупредил эксперт.
Попытку радикального оппозиционера Андрея Пивоварова войти в списки РПСС Максима Шевченко эксперт трактует как стремление попасть в любой из «партийных субъектов, обладающих лицензией на предстоящие выборы».
«Между ними действительно нет никакой идеологической близости, и я не знаю на что рассчитывал Пивоваров», – размышляет собеседник, напоминая, что Пивоваров воспринимается как единомышленник блогера Алексея Навального. «Ближе всего по идеологии соратнику Навального должна быть партия «Яблоко», но там, очевидно, его не ждали. «Радикальный» Шевченко тоже отстранился от такого однопартийца, поскольку все сегодня понимают, что сотрудничество с «навальнистами» ставит под удар любой политический проект», – резюмировал Минченко.
Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли
Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.
«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
Выборы-2021: В ЕР определили победителей праймериз, а ЛДПР отменила школьные отметки
По итогам праймериз в «Единой России» сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму. Партия пенсионеров раскритиковала закон о бесплатной газификации, расценив его как «подкуп избирателей». Тем временем Владимир Жириновский предложил упразднить традиционные школьные отметки и экзамены.
Федеральный оргкомитет праймериз «Единой России» сформировал списки кандидатов на думские выборы. В список по единому избирательному округу включено почти 2700 фамилий. Больше всего – 238 кандидатов – будет баллотироваться в Москве, пишет ТАСС.
В ходе праймериз в электронной форме наибольшая активность была отмечена в таких регионах, как Санкт-Петербург, Свердловская область и Кубань. Как сообщил председатель оргкомитета, сенатор Александр Карелин, явку выше 20% на счетных участках показали Тува, Крым, Брянская область, Чечня и Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Карелин констатировал, что на праймериз поставлен абсолютный рекорд по голосовавшим – 11,8 млн человек. «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», – отметил сенатор. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место. В некоторых регионах, как, например, в одномандатном округе Краснодарского края, конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) участников предварительного голосования – беспартийные. Почти половина (48% от зарегистрированных) – общественники и волонтеры. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет.
Тем временем в ЛДПР решили призвать к очередной школьной реформе. Лидер партии Владимир Жириновский призвал отменить традиционную шкалу оценок, а также экзамены. Отметки, по мнению Жириновского, важны только для тех педагогов, что не хотят подходить творчески к обучению ребенка, а самих учеников отметки лишь пугают.
«Единицы, двойки и тройки – это метод подавления личности ребенка», – цитирует лидера партийный сайт. «Наши дети в России всегда были самыми умными, если они не понимают что-то сразу, они почитают, посмотрят в интернете – и сразу все поймут», – уверен Жириновский.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), считающая ядром своего электората жителей сельской местности, подвергла резкой критике закон об ускоренной газификации домохозяйств. Напомним, во вторник Госдума утвердила внесенные единороссами поправки о бесплатной газификации для населения. В Партии пенсионеров считают, что законом смогут воспользоваться не больше половины домохозяйств из двух миллионов, которым формально адресована эта новация.
Зампред центрального совета РППСС Андрей Широков назвал инициативу единороссов «подкупом избирателей». По его мнению, бесплатной газификации на самом деле не будет, поскольку гражданам, пожелавшим получить газ в свои дома, все равно придется платить значительные средства. «Газ доведут до участка, а до дома – сами, в доме – тоже сами», – цитирует Широкова партийный сайт. «Партия пенсионеров считает, что надо подводить газ непосредственно до дома», – добавил зампред.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает беспрецедентную массовость прошедших праймериз ЕР. «В столице зафиксирована самая большая активность по стране в электронном голосовании: 680 тысяч зарегистрировались. Еще 500 тысяч пришли сами на участки. Неудивительно, что среди регионов с высокой активностью оказался и Краснодарский край. Во-первых, как и в Москве, там большое количество населения. Во-вторых, там на праймериз столкнулись серьезные элитные интересы. На Кубани есть много разных сильных хозяйственных групп влияния, которые пытались продвигать своих товарищей», – заявил эксперт.
«Что касается высокой явки в Чечне, Туве и на Ямале, то подобная массовость там традиционна. Коллективом выстроились – и пошли голосовать», – описывает он. Однако этот феномен не относится к Брянской области, где высокую явку на праймериз можно объяснить лишь серьезным соперничеством между кандидатами, полагает эксперт. «В Брянске развернулась очень жесткая борьба. Там глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов боролся, в частности, с вице-губернатором Николаем Щегловым. И подобная внутрипартийная конкуренция, если она не перехлестывает рамки разумного, пойдет только на пользу ЕР», – резюмировал Данилин.
Политолог расценил как удачную инициативу Жириновского по отмене существующей системы школьных отметок. Он уверен, что такой шаг одобрит не только большинство самих школьников, пока не имеющих права голосовать, но и родительское сообщество – важная часть электората.
«Нынешние оценочные параметры, ЕГЭ и ОГЭ – это полное унижение для ученика. Думаю, большинство российских родителей уже склоняется к выводу о том, что всю систему оценок и экзаменов надо срочно отменять и вводить иные критерии оценки успеваемости. Предложение Жириновского однозначно принесет пользу его партии на предстоящих выборах», – предрекает Данилин.
С ним не согласен руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он сомневается в том, что Жириновский заработает много очков на подобных лозунгах.
«Возможно, в ЛДПР вспомнили, что есть такая «фишка» на Западе – отсутствие отметок в школе. И подумали: почему бы нам не перенять в этом западный опыт? Возможен и второй вариант: в ЛДПР провели закрытый соцопрос, выявили, что есть процента полтора россиян, которым нравится такая постановка вопроса. И решили, что эти голоса станут хорошей прибавкой к электоральному рейтингу партии. Свою инициативу они теперь «докачают таргетингом» по группам в социальных сетях, а именно: по родительским чатам», – предположил политолог. «А что произойдет с учениками и их родителями без оценки их знаний в виде отметок – это партию вряд ли волнует», – посетовал эксперт.
Странным и двусмысленным назвал Минченко заявление Партии пенсионеров по поводу закона о газификации частных домов.
«У зампреда Партии пенсионеров Андрея Широкова явно проблемы с логикой. За что, собственно, он критикует закон? – задается вопросом политолог. – Правящая партия пытается, по его выражению, «подкупить» избирателя материальными выгодами? Но тогда он признает, что избирателю закон выгоден. Или он, наоборот, хочет доказать, что избирателю закон невыгоден, поскольку еще придется доплачивать, чтобы провести газ непосредственно в дом? В таком случае Партия пенсионеров как бы дает понять: «Единая Россия» недостаточно хорошо «подкупает» избирателей, мы сделаем это лучше. Андрею Широкову надо для начала выбрать одну из этих позиций», – подытожил Минченко.
Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.