Госдума приняла поправки «Единой России» в закон о бесплатной газификации

Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения.

Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов, передает ТАСС.

Нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закреплении за организациями – собственниками систем газоснабжения – обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем. Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100-200 м от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, документ позволит огромному количеству людей – не только тем, кто проживает на селе – подключиться к газу. «Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», добавил Володин.

«Наша задача – принять этот законопроект как можно быстрее, выполнить поручение президента и сделать все для того, чтобы уже в этом году многие наши граждане получили газ», – заключил председатель Госдумы.

Программы газификации будут выполняться в два этапа: первый – до 2023 года, второй – до 2030 года. Также инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет Газпром и дочерние компании. Принятый закон, по словам Павла Завального, решает вопрос об источниках финансирования этой сферы. Тарифы для населения при этом не должны будут расти выше инфляции.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.