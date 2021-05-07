Минэнерго разъяснило критерии бесплатного подключения газа к домам

При бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения, разъяснили глава Минэнерго России Николай Шульгинов и «Газпром межрегионгаз».

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров/час для физических лиц», – приведены слова Шульгинова в Telegram министерства.

Как пояснили в компании «Газпром межрегионгаз», критерии бесплатного подключения перечислены в дорожной карте газификации России, и площадь дома таким критерием не является.

«В среднем мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров...» – говорится в сообщении «Газпром межрегионгаза», передает РИА «Новости».

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.