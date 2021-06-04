Захарова обвинила США в неуважении к Китаю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление США о том, что они уважают жителей Китая, продолжающих борьбу за права человека. По ее словам, немного кого Госдеп уважает в Китае.

Госдеп выступил в связи с годовщиной событий на пекинской площади Тяньаньмэнь.

«Немного кого Госдеп в Китае уважает. Ни производителей фармацевтической продукции, которая идет на американский же рынок, ни тех, кто собирает на китайских заводах для Кремниевой долины микросхемы, телефоны и компьютеры, ни представителей с нуля созданной космической отрасли Китая, ни тех, кто обувает и обшивает выдающихся американских, да и мировых дизайнеров», – отметила Захарова в Telegram.

По ее мнению, в этом читается отсутствие уважения «к труду и истинным ценностям». Также она выразила точку зрения, что у Госдепа есть «даже не уважение, а мотивация тех, кто реализует их деструктивную повестку».

В 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия акций протеста, в которых принимали участие студенты. Протестующие выступали за ускорение экономических реформ и преобразование политической системы Китая. По решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. По официальным данным, количество погибших составило 241. На Западе конфликт называют «бойней на площади Тяньаньмэнь».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.