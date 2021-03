Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы 28 марта 2021, 16:45

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Отношения США и Китая становятся более конфронтационными, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. «Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества... В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», – заявил госсекретарь. Об этом сообщает ТАСС. Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.

Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась 28 марта 2021, 05:59

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии. «К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости». Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки». Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки. Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые. Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. В США Китай обвинили в отказе от западных брендов 27 марта 2021, 17:51 Текст: Ксения Панькова

Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер. По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости». Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом. «Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер. В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой. В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными» 28 марта 2021, 04:32

Фото: Dwi Anoraganingrum/

Geisler-Fotopress/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС. «Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение. Подлодки ФРГ оказались оснащены российскими навигационными системами 28 марта 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией, сообщило издание Bild am Sonntag. Как сообщает издание, с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016), передает РИА «Новости». По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру 28 марта 2021, 12:30 Текст: Елена Мирошниченко

В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области. «По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии. Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пушков оценил эффективность санкций Китая против США 28 марта 2021, 01:33

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера – бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Напомним, 26 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена. Россиянам пообещали «персиковое» лето 28 марта 2021, 09:30

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец. Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев 28 марта 2021, 00:54

Фото: Paul Quayle/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya. «Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС. Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель». Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных. Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь. Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 28 марта 2021, 04:56

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости». Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он. Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 27 марта 2021, 19:08

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей. В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36), передает ТАСС. Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола). Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды. Россияне одержали две победы в двух играх и в следующем матче сыграют 30 марта на выезде с командой Словакии. Словенцы в этот же день сыграют в гостях с командой Кипра, передает РИА «Новости». Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее сборная России по футболу обыграла Мальту со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Названа побеждающая инфляцию инвестиция 28 марта 2021, 08:15 Текст: Ксения Панькова

Лучшим антиинфляционным активом является золото, также можно инвестировать в реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. По его словам, многие аналитики предполагают, что в этом году инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, передает РИА «Новости». В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. «Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», – добавил эксперт. Он подчеркнул, что лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото. Как отметил эксперт, существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. «Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе», – считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов. «Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример – снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – резюмирует эксперт. Ранее россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах. Наиболее безопасными валютами для хранения денег могут быть японская иена, новозеландский и канадский доллар, считает экономист Вячеслав Зайченко. Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде 28 марта 2021, 10:24

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», передает РИА «Новости». Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущее, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым. 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. Стало известно о возможной отмене чартеров из России в ОАЭ 27 марта 2021, 18:42

Фото: Tech. Sgt. Michael Charles/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Российские авиакомпании могут начать отменять чартерные рейсы из России в Объединенные арабские эмираты с 28 марта, поскольку авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, сообщили СМИ. В субботу лоукостер «Победа» разослал клиентам, которые приобрели авиабилеты в Дубай и планируют вылет уже завтра, письмо, что «в расписании рейса DP888 Дубай – Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения». Как сообщил ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа», под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. авиабилетов. Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года, наряду с регулярными рейсами выполняются также и грузопассажирские полеты, которые предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но также на таких рейсах можно перевозить пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном. Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео 28 марта 2021, 11:01

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле. Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда». «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он. По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России. Осужденного на 23 лет Вайнштейна обвинили в попытке изнасилования 28 марта 2021, 09:46 Текст: Ксения Панькова

Жительница Нью-Йорка Хейли Грипп обвинила продюсера Харви Вайнштейна, уже осужденного за насилие, в попытке изнасилования, которая произошла в ноябре 2012 года, иск был подан в пятницу в суд Калифорнии, сообщает телеканал NBC. В иске Грипп заявляет, что Вайнштейн домогался ее в номере гостиницы в ноябре 2012 года. Девушке на тот момент было 19 лет. Как говорится в иске, она не рассказывала никому об инциденте, потому что «боялась, что у нее будут неприятности из-за ответного удара». В документе также утверждается, что девушка не знала, кем был Вайнштейн до того, как несколько лет назад женщины не стали публично обвинять его в домогательствах, передает РИА «Новости». В иске подчеркивается, что Грипп не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по его делу фактически означает пожизненное заключение. В то же время она намерена добиться выплаты ей компенсаций на сумму, которую предстоит определить правосудию, передает ТАСС со ссылкой газету New York Post. В свою очередь Вайнштейн отрицает эти обвинения. В заявлении телеканалу он сообщил, «что новые обвинения невероятно неправдивы и надуманы». Представитель продюсера добавил, что Вайнштейн знал Грипп «и заявляет, что этого никогда не было». Напомним, 11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании. В октябре 2020 года продюсеру предъявили новые обвинения в домогательствах по шести эпизодам.