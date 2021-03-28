Госдеп США счел ответные санкции Китая «безосновательными»

Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», – заявил глава американской дипломатии.

Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.