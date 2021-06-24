Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.

На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.

Russian jets and ships shadow British warship as it passes through disputed Ukrainian territory https://t.co/s9DmVjjnQn pic.twitter.com/WoCfXeMUPc — BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2021

Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.