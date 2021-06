Назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму коронавируса Минздрав пообещал направить в Москву дополнительные партии «КовиВак» Нарышкин: Сталину не успели доложить проверенные данные о планах Гитлера напасть на СССР 22 июня 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

За несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР Иосиф Сталин поручил внешней разведке перепроверить информацию о готовящемся вторжении, аналитический материал на этот счет был подготовлен, доложить вождю его не успели, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Нарышкин в статье в журнале «Национальная оборона», которая приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, пишет, что 17 июня 1941 года Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова и начальника внешней разведки НКГБ Павла Фитина. Они обсудили сообщение из берлинской резидентуры, в котором со ссылкой на источник под оперативным псевдонимом «Старшина» говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удара можно ожидать в любое время. Об этом сообщает РИА «Новости». «Вождь хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Сообщение, которое было направлено из берлинской резидентуры 16 июня, лежало на его рабочем столе... Павел Михайлович Фитин взял на себя ответственность уверить Сталина в абсолютной надежности «Старшины». Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: «Дезинформация. Можете идти», – пишет в своей статье Нарышкин. Он также отметил, что такой жесткой реакции главы государства Фитин не ожидал, но понял ее правильно. «Сталин нацелил руководство разведки на принятие максимальных мер по верификации добытой информации, требовал других, дополнительных доказательств. Павел Михайлович Фитин сразу же отправил в берлинскую резидентуру приказ о проверке. Также дал указание провести анализ сообщений «Старшины» и «Корсиканца» за последний период. Первый в истории внешней разведки добротный аналитический документ получил название «Календарь сообщений «Корсиканца» и «Старшины». Доложить его Сталину уже не успели», – рассказал Нарышкин. «Календарь сообщений...» готовила сотрудница разведки Зоя Рыбкина, впоследствии получившая широкую известность как детская писательница Зоя Воскресенская. «Старшиной» и «Корсиканцем» были двое легендарных немецких агентов советской разведки и антифашистов – обер-лейтенант Харро Шульце-Бойзен, работавший в министерстве авиации Германии, и Арвид Харнак, служивший в рейхсминистерстве экономики. Историки разведки отмечают, что перед войной советскому руководству затрудняло принятие нужных решений то, что в советской внешней разведке со времен ее создания в 1920 году не существовало специального информационно-аналитического подразделения, которое занималось бы анализом, проверкой и оценкой полученных данных и, что очень важно, выявлением дезинформации, попадавшей в агентурные сообщения. Уточняется, что Сталин установил такой порядок работы с разведывательными материалами, в соответствии с которым ему направлялись сырые, нефильтрованные сообщения. До войны он не требовал от разведки осмысления добываемых сведений, каких-либо выводов и прогнозов. По мнению историков, это обусловлено тем, что Сталин боялся, что в период подготовки информации могло быть утеряно что-то важное. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений, отметил Нарышкин в статье. Ранее Нарышкин заявил, что сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна.

Нарышкин: В СССР знали точную дату нападения Германии за 11 дней до начала войны 21 июня 2021, 20:31

Фото: Общественное достояние

Текст: Алексей Дегтярев

Сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «В войну разведка вступила первой» к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной. «Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», – отметил Нарышкин в своей статье для журнала «Национальная оборона», передает ТАСС. Он указал, что, согласно донесениям резидента разведки в Финляндии от 11 июня 1941 года, была названа точная дата начала вторжения. «Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения», – пояснил глава СВР. Он напомнил, что, кроме подготовки плана «Барбаросса» для вторжения в СССР, по личному указанию Гитлера разработали многоэтапную операцию «по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии». План утвердили в феврале 1941 года, после его неоднократно дополняли. «График мероприятий постоянно корректировался по мере уточнения даты нападения. Вермахт, министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке. По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения», – указал Нарышкин. Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании 22 июня 2021, 09:03

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Алина Назарова

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». «Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже. «Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий. «Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого еще грустнее», – заключил Хамидулин. К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: сборная СССР – Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро-1988 (вышли в финал); сборная России – Евро-2008 (полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев. «Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 – 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия – Дания – 1:4», – подвел он также итог матча. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц. Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020. «Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов 22 июня 2021, 08:59 Покупка чужих чеков из магазинов связана с мошенническими схемами, объяснила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия« Галина Чернухина. «Купивший чек человек идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если «покупатель» укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом «не подошел цвет». Естественно, торговые центры знают об этом, и у некоторых бутиков висят объявления: «Не отдавайте свои чеки посторонним людям», – рассказала «Прайму» Чернухина. По ее словам, купленные чеки также используют в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов. Чернухина предупреждает, что чеки могут быть поддельными, а такие «покупатели» – мошенники, которые несут ответственность по закону. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана на кассе. Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку» 22 июня 2021, 00:59

Фото: Gazprom/Instagram/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят для проведения планового технического обслуживания газопровода, сообщается на сайте «Турецкого потока». Приостановка коснется обеих ниток «Турецкого потока». Техобслуживание будет проводиться с 22 по 29 июня, в этот период газ по трубопроводу прокачивать не будут, передает ТАСС. Напомним, в первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. При этом в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу. Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье 22 июня 2021, 09:59

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Подмосковье задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги. Следователи восстановили картину произошедшего. «По данным следствия, 22 июня в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», – отметили следователи. Между тем источник в правоохранительных органах назвал причину произошедшего конфликта. «По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом», – сообщил ТАСС В итоге девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки. Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели. Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут 22 июня 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию оператора проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома. Газпром напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты «Северного потока – 2», первая из которых была подана в 2017 году. «22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству «Северного потока – 2» в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание. Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновились только спустя год – в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. Мостовой: Оскорбления нападающего сборной Дании только мотивируют российскую команду 21 июня 2021, 18:51

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал, что российская команда по футболу хорошо играет и в сборной есть сильные игроки. При этом он выразил надежду, что его страна сможет победить. Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией 22 июня 2021, 09:12

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости». По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей 22 июня 2021, 11:52

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Текст: Анастасия Куликова

«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз. «Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко. По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник. Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник. Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт. «И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко. Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне. «В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины. По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. После обстрела ВСУ под Донецком погибли четверо военных ДНР 21 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

В результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения, сообщили в управлении Народной милиции республики. «Сегодня в 10.10 в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей». Эвакуационная группа, следовавшая на санитарной машине за ранеными и погибшими в 13.30, подверглась обстрелу со стороны Красногоровки из СПГ-9. «В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», – указали в Народной милиции. Там пояснили, что в этом районе по согласованию с Киевом действовал «режим тишины». «Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки велся целенаправленно», – заключили в ведомстве. В первой половине июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР, пять ополченцев были убиты. США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2» 22 июня 2021, 01:57

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2». По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС. Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками». Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер. Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай». Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести». 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Медведь растерзал подростка в Красноярском крае 22 июня 2021, 07:27

Фото: Konstantin Mikhailov/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. Еще один человек пострадал. Всего в туристическую группу входили 13 человек, передает ТАСС. РЕН ТВ сообщает, что нападение произошло в природном парке краевого значения «Ергаки». По некоторым данным, подросток сопровождал приехавших в нацпарк. Как пишет NGS24, он оторвался от группы. Когда двое взрослых отправились на его поиски, зверь уже убил молодого человека. Сообщается, что один из мужчин притворился мертвым и медведь его не тронул, другой ранил зверя ножом, но и сам пострадал.