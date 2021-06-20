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Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня
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Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют.
Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.
В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой
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Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент.
Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР.
Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.
Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось».
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах
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Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС.
Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах.
«В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин.
Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка.
«Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев.
«Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии.
Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости».
Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».
«Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он.
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России»
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Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине
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Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины».
Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД.
Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться
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Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он.
Ургант сравнил президентов США с покемонами
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант.
Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит».
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
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В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина
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Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
«30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40».
Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40.
Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).
Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении.
Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.
Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня.
По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения.
Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня.
Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
Президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.
«Закон отклонен», – говорится в «карточке» закона в базе. Там указано, что документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ТАСС.
Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, … которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».
Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности».
МИД: Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в США
Посол России в США Анатолий Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», – передает ее слова РИА «Новости».
Дипломат уточнила, что МИД начал активно работать по всем вопросам которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.
Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.
По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания, передает ТАСС.
Текст указа «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован на сайте Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года, – говорится в документе. – Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что порядок голосования на выборах депутатов Госдумы будет принят «вероятно, на этой неделе», передает РИА «Новости».
Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заседание Центризбиркома, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании, состоится 18 июня. На заседании будет принято и решение о длительности голосования на выборах в Госдуму.
Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре.
Путин в интервью американской телекомпании NBC указывал, что политическая система в России развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии.