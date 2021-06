Снижение случаев COVID в Москве назвали временным В ЕС выразили беспокойство из-за индийского штамма коронавируса В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.

Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса 21 июня 2021, 16:13 Текст: Елена Мирошниченко

Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. «Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими. Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. Гинцбург отметил «хитрость» индийского штамма COVID-19 22 июня 2021, 05:55

Фото: NIAID/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. По его словам, мутация, «о которой сообщают СМИ», опасна, поскольку «сам индийский штамм опасен». Как пояснил Гинцбург, у этого штамма «другой характер взаимодействия с нашими клетками», он их не «разрушает». Указанный штамм коронавируса «переходит из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки». В результате, уже попав внутрь, вирус «становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость». Однако запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов, передает РИА «Новости». Напомним, в Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой B.1.617.2.1. Все существующие на сегодняшний день вакцины защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит 22 июня 2021, 13:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, назвавшей нечестной игрой вакцинацию от COVID под угрозой поражения в правах непривитых – это повод для обсуждения вопроса, но ситуация требует энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах, передает РИА «Новости». «Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков. По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС. «Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы. ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса 21 июня 2021, 20:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все, существующие на сегодняшний день вакцины, защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак. Но нам нужно ввести две дозы (вакцины), чтобы обеспечить полный уровень защиты. Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому действительно нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Ван Керкхове, сейчас нет подтверждений, что «дельта»-вариант вызывает увеличение смертности. Однако у ВОЗ пока недостаточно данных об этом, чтобы делать окончательные выводы. «Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность. У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», – сказала представитель организации. Между тем «дельта»-штамм коронавируса выявили у себя уже 92 страны. В ВОЗ отметили, что этот вариант «продемонстрировал повышенную передаваемость», и это вызывает беспокойство. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Также были названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы. В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак» 22 июня 2021, 13:29 Текст: Евгения Шестак

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия. «В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2). Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ГНЦ «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной» 21 июня 2021, 16:59 Текст: Евгения Шестак

Состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции дает возможность использовать препарат для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ «Вектор». «Состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность ее использования для ревакцинации – без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. За сутки в России выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса 22 июня 2021, 11:21

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Московской области – 1871, Санкт-Петербурге – 1065. Всего в стране выявлено 5 350 919 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 889 450 человек, из них 11 117 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 546 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 347 человек. Накануне, 21 июня, в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 663. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. На Кубани ввели обязательную вакцинацию от COVID для части населения 21 июня 2021, 18:43 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае проведут обязательную вакцинацию для работающих с людьми лиц, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – заявил Кондратьев, передает ТАСС. За последние сутки в регионе, по данным краснодарского оперштаба на понедельник, выявили 113 случаев инфицирования коронавирсом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 50 тыс. 565 человек, 44 тыс. 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 тыс. 268 умерли, 54 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас. В понедельник власти Нижегородской области постановили организовать вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников организаций из сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Ранее постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций в сфере услуг приняли в Москве. Медиков без прививки от COVID-19 начали отстранять от работы в Италии 22 июня 2021, 02:50 Текст: Антон Антонов

В Италии медиков, которые не сделали прививку от COVID-19, отстраняют от исполнения обязанностей без сохранения содержания, сообщают СМИ. Декрет об обязательной вакцинации медиков власти страны приняли 1 апреля. В соответствии с декретом, тем, кто не сделал прививку, могут предложить работу без контакта с коллегами и пациентами, если такая есть, но могут и просто быть отстранены без сохранения содержания до конца года. Sky TG24 сообщает, что сейчас медиков начинают отстранять от работы, если они сразу же не делают прививку. Сейчас в стране не вакцинированы почти 46 тыс. медработников (2,3% от их общего числа). Большинство уже записалось на прививку, передает РИА «Новости». Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве 21 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС. По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра. Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. «При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк. В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите. В Москве предложили создать кальянные COVID-free зоны 21 июня 2021, 16:33 Текст: Алексей Дегтярев

Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите, сообщил президент ассоциации Артем Николашин. «Сейчас мы готовим предложение по организации «бесковидных» кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям. Мы готовы организовать работу в московских клубах таким образом, чтобы это ограничение соблюдалось повсеместно», – пояснил Николашин ТАСС. Он отметил, что сейчас в стране есть свыше 20 тыс. кальянных клубов, работающих под сетевыми брендами в единых стандартах. «Это результат многолетних усилий по выводу кальянной индустрии из «тени» в «белый» бизнес, который соблюдает все санитарные и противопожарные нормы и уплачивает налоги в бюджет. Ежегодные отчисления составляют более 12 млрд рублей. Отрасль также создает сотни тысяч рабочих мест. Так, в Москве, где находится большая часть клубов, заняты порядка 210 тыс. человек», – указал Николашин. По его словам, легальный кальянный бизнес «на грани уничтожения» из-за запрета на курение кальяна, который длится больше года. «Недобросовестные игроки, невзирая на запреты, продолжают свою деятельность, организуют подпольные кальянные в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям и антиковидным мерам, в том числе в жилых помещениях (квартиры, лофты), не используют кассы и не уплачивают налоги. Таких заведений становится все больше», – подчеркнул Николашин. В аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова поддержали инициативу. «Сейчас идет поиск таких гибких решений, которые, во-первых, позволят не закрывать бизнес, во-вторых, стимулируют вакцинацию, в-третьих, позволит создать безопасные условия работы для персонала и для клиентов. В Москве сейчас это идея «бесковидных» ресторанов. Поэтому идею о создании «бесковидных» кальянных мы поддерживаем, но при выполнении регламентов Роспотребнадзора», – пояснил советник Титова Антон Свириденко. Напомним, по указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года, в городе запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. В Подмосковье более 10 тыс. привитых от COVID-19 подали заявку на розыгрыш квартиры 21 июня 2021, 20:58 Текст: Евгения Шестак

Более 10 тыс. человек зарегистрировались на розыгрыш квартиры за вакцинацию в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова. «Мы объявили об этой акции с 15 июня, на текущий момент... мы зафиксировали регистрацию более 10 тыс. человек. Это те люди, которые согласились принять участие в розыгрыше и которые действительно вакцинировались», – цитирует РИА «Новости» Стригункова. Также она отметила, что практически каждый день запись на вакцинацию в Московской области увеличивается в два раза. «Записей у нас прирост увеличился. Начиная с 15 июня он вырос в день, я сейчас говорю не о вакцинациях, а о записях на вакцинацию, практически каждый день запись увеличивается в 2 раза», – сказала она. Напомним, ранее жители Подмосковья, получившие первый компонент вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, стали участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. Президент Филиппин пригрозил тюрьмой противникам прививки от COVID 22 июня 2021, 14:12

Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы. «В этой стране кризис. В стране чрезвычайная ситуация. Если вы не хотите вакцинироваться, я прикажу вас арестовать. … Я думаю, никто этого не хочет», – заявил Дутерте, слова которого приводит New York Times. Он также призвал всех, кто не хочет проходить вакцинацию, «покинуть Филиппины» и уехать куда-нибудь, например, в Индию или Америку. «Вы вредители, мы уже страдаем, а вы усугубляете положение. … Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», – добавил Дутерте. Президент также пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации, передает ТАСС. Дутерте сказал, что считает «глупыми людей, которые не желают делать прививки». «Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю (вам) вакцину для свиней – ивермектин. Это действительно убьет (вирус), включая вас», – подытожил он. Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам. Власти республики делают ставку на достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, чтобы перезапустить экономику и восстановить нормальную жизнь в стране, однако не все филиппинцы доверяют прививкам. В ноябре 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% готовы вакцинироваться от коронавируса, в ходе недавнего исследования этот показатель снизился до 32%. Другие опросы также показали аналогичные цифры, при этом большинство респондентов обеспокоены безопасностью и эффективностью вакцин. По состоянию на 21 июня на Филиппинах использовано более 7 млн доз различных прививок, при этом общее число заразившихся в республике превысило 1,36 млн, вылечились более 1,28 млн человек, умерли 23,7 тыс. пациентов.