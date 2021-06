Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье Правительство одобрило новый штраф за выброс мусора RT показал архивную запись стихотворения Тарковского в годовщину начала ВОВ 22 июня 2021, 10:09 Текст: Алина Назарова

Телеканал RT представил редкую архивную запись стихотворения «Суббота, 21 июня» Арсения Тарковского, на которой автор читает его сам. Голос поэта наложен на хронику 1941 года, отреставрированную с помощью нейросетей. На кадрах – воины Ленинградской армии народного ополчения, которую создали жители города для его защиты. Уникальная съёмка была сделана прямо перед отправкой ополченцев на фронт, передает RT. 22 июня – День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Нарышкин: В СССР знали точную дату нападения Германии за 11 дней до начала войны 21 июня 2021, 20:31

Фото: Общественное достояние

Текст: Алексей Дегтярев

Сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «В войну разведка вступила первой» к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной. «Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», – отметил Нарышкин в своей статье для журнала «Национальная оборона», передает ТАСС. Он указал, что, согласно донесениям резидента разведки в Финляндии от 11 июня 1941 года, была названа точная дата начала вторжения. «Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения», – пояснил глава СВР. Он напомнил, что, кроме подготовки плана «Барбаросса» для вторжения в СССР, по личному указанию Гитлера разработали многоэтапную операцию «по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии». План утвердили в феврале 1941 года, после его неоднократно дополняли. «График мероприятий постоянно корректировался по мере уточнения даты нападения. Вермахт, министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке. По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения», – указал Нарышкин. Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами» 21 июня 2021, 13:18

Фото: baykarsavunma.com

Текст: Наталья Макарова

«Появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление их возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Киеве заявили, что покупка турецких БПЛА призвана заставить Россию «подумать дважды», прежде чем «атаковать» Украину. «Украина могла купить сколько угодно беспилотников – точной информации нет, а данные разнятся. Тем не менее появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление возможностей при решении тех или иных задач в ходе боевых действий в Донбассе», – констатировал военный эксперт Игорь Коротченко. «В том, что это эффективное оружие, мы убедились на примере карабахской войны. Вопрос заключается лишь в компетенции украинских военнослужащих: смогут ли они управлять этими беспилотниками и применять их?» – задается вопросом собеседник. «Но для уничтожения таких беспилотников у России есть зенитные ракетные комплексы «Тор-M2» различных модификаций. Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать «Байрактары» в зоне своей ответственности», – напомнил эксперт. «При грамотном построении системы противовоздушной обороны «Тор-M2» достаточно легко обнаруживает и уничтожает беспилотники, что доказано опытом их применения в Сирии. Именно они обеспечивают безопасность авиабазы Хмеймим и уничтожили около сотни БПЛА террористов», – подытожил Коротченко. Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он. Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе. При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы 21 июня 2021, 16:00

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ. У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express. Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. Немецкий политолог объяснил отсутствие стыда у молодых жителей ФРГ за нападение на СССР 21 июня 2021, 12:14

Фото: Volker Hohlfeld/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми. Память о войне отдаляется», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя возмущение жителей Германии по поводу слов канцлера Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). «Среди простого населения Германии сейчас присутствуют агрессивные высказывания о том, что люди больше не хотят все это помнить. Память о войне отдаляется. В школах преподают историю Второй мировой войны без эмоций, как что-то произошедшее давным-давно», – отметил немецкий политолог Александр Рар. При этом «люди старшего поколения, особенно политически подкованные граждане и историки, с искренним сожалением относятся к факту злостного, ничем не оправданного нападения Германии на СССР». «Но с годами, – отмечает политолог, – в эту память вкрадывается доля рутины дежурных фраз, которые политики говорят в памятные даты только ради того, чтобы напомнить, что страна стоит на своих позициях и несет вину за содеянное». «Нынешние немцы не чувствуют себя виноватыми, – констатирует Рар. – У многих из них преобладает точка зрения, особенно у партии «Зеленых» и у критически настроенного населения, что после власти Гитлера немцы сильно пострадали от сталинизма и советской системы». По словам собеседника, «если в России отмечают 9 Мая как громадный праздник, то в Германии самый большой праздник – день падения Берлинской стены. Именно 9 ноября 1989 года для немцев настоящий день победы – над системой СССР». «Разные взгляды существуют сегодня в Европе и в той же самой Германии. Поэтому в будущем европейцам будет трудно найти общие точки зрения на историю прошлого века», – заключил политолог. Ранее жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев. Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь. Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook. «Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus. «В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp. «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann. Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией. «Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland. «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard. «А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner. Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Норвежцы обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за горбуши 21 июня 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, сообщает портал nrk.no. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, передает РИА «Новости». Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы. Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом. В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря. Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО 21 июня 2021, 10:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила властям США на позицию по антироссийским санкциям, призвав обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие», – написала дипломат в Telegram. Она подчеркнула, что для начала Вашингтон должен наказать сам себя за Югославию и Ирак, а также за миллионы убитых и искалеченных людей по всему миру. «А потом можно будет слово «закон» произносить», добавила она. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. Она отметила, что «закон требует рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия». В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве». Напомним, президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Мостовой: Оскорбления нападающего сборной Дании только мотивируют российскую команду 21 июня 2021, 18:51

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Когда такое говорят, то это плюс нашей команде, дополнительная мотивация», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя оскорбительные слова нападающего команды Дании, высказанные в адрес российской сборной. Перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании форвард скандинавской команды Юссуф Поульсен заявил о намерении выиграть решающий для обеих команд матч на чемпионате Европы. «Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен. «Ясно, что реальную реакцию сборной мы увидим только после игры. Но когда такое говорят, то это только плюс нашей команде, дополнительная мотивация. Конечно, сборная Дании боится предстоящего матча, их устроит только победа. Поэтому они и думают, что могут разными какими-то словами запугать наших ребят», – говорит Мостовой. Он напомнил, что матч, который состоится вечером 21 июня, станет решающим как для отечественной сборной, так и для команды-соперника. Победитель, соответственно, выйдет из группового тура в 1/8 финала. «У Дании просто выхода нет, вот они и пользуются психологическими приемами. Кто знал, что они могут проиграть финнам. Сами себя загнали в угол. В игровом плане мы им уступаем, да. А так, на поле может произойти все что угодно, и мы много таких примеров видели. Когда на поле выходишь, все забываешь, кто и что говорил», – заключил футболист. На ваш взгляд Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу? Положительно

Отрицательно

Будет зависеть от его результатов

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал, что российская команда по футболу хорошо играет и в сборной есть сильные игроки. При этом он выразил надежду, что его страна сможет победить. Беременную украинку затравили из-за русского языка 21 июня 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Жительница Харькова Маргарита подверглась травле из-за того, что написала курсовую работу на русском языке, девушку также угрожают уволить с работы. Маргарита рассказала о своих проблемах в соцсетях. Девушка заметила, что она переводила материалы с английского на русский, но этого оказалось недостаточно. Теперь у нее требуют перевод еще и на украинский язык, передает «Страна.ua». «И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», – возмутилась харьковчанка. Девушка раскритиковала украинизацию и заявила, что власть ущемляет ее права. Позже видео исчезло из ее соцсетей, но его успели репостнуть в тематических группах. Теперь Маргарите поступают угрозы. Директор Центра экстренной медицинской помощи, где работает девушка, заявил, что будет добиваться ее увольнения, и назвал ее «врагом украинского народа». По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще есть. Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине. ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. После обстрела ВСУ под Донецком погибли четверо военных ДНР 21 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

В результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения, сообщили в управлении Народной милиции республики. «Сегодня в 10.10 в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей». Эвакуационная группа, следовавшая на санитарной машине за ранеными и погибшими в 13.30, подверглась обстрелу со стороны Красногоровки из СПГ-9. «В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», – указали в Народной милиции. Там пояснили, что в этом районе по согласованию с Киевом действовал «режим тишины». «Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки велся целенаправленно», – заключили в ведомстве. В первой половине июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР, пять ополченцев были убиты. Эксперт объяснил успех партии Пашиняна на выборах в Армении 21 июня 2021, 11:30

Фото: ARMENIAN PRIME MINISTER

PRESS SERVICE/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«После 2018 года политический капитал Пашиняна поистрепался, но его хватило для победы на выборах из-за отказа оппозиции обновляться», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Маркаров, комментируя победу партии Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении. «Несмотря на поражение в войне, за Пашиняна голосовали те граждане Армении, которые поддержали его на предыдущих выборах. Они связывают с ним свое представление о будущем республики, которое предлагает Пашинян. Также Пашиняна поддержали те, кто выступает против его оппонентов. Эта дихотомия и голосование не за, а вопреки, сыграли важную роль в результате выборов», – сказал руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. «Оппозиции, в свою очередь, не удалось стимулировать явку и заинтересовать потенциальных противников Пашиняна какой-то внятной идеей», – добавил собеседник. По его словам, такое положение дел является следствием застарелой проблемы Армении – необходимости смены политических поколений. «В 2018 году этот вопрос стоял достаточно остро, благодаря чему Пашинян пришел к власти. Однако другие политические силы не стали обновляться. В оппозиционных партиях остались те же лица, что были ранее. Да, спустя годы политический капитал Пашиняна поистрепался, но его оказалось достаточно для победы на этих выборах», – отмечает политолог. «На российско-армянских отношениях результат выборов вряд ли скажется. Россия, как правило, работает с теми политическими элитами, которые находятся у власти. Пашинян уже заявил, что намерен расширять взаимоотношения с ЕАЭС и ОДКБ. Это важный месседж в направлении Москвы», – напомнил эксперт. «В то же время интересы России на Южном Кавказе должны быть поддержаны именно союзом с Ереваном. Поэтому несмотря на все сложности, Москве придется работать с тем правительством, которое сформирует Пашинян. К тому же у России достаточно рычагов влияния: это вопросы безопасности и энергоносителей», – подытожил Маркаров. Иного мнения придерживается председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его словам, успех Пашиняна: «это, как бы помягче сказать, симптом безысходности». «После событий осени 2020 года голосовать за того же лидера, при котором так все случилось – значит, признать, что выбирать не из кого и все остальные еще хуже. Очень грустный политический итог 30 лет независимости», – указывает Лукьянов. Ранее стало известно, что врио премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян набрал на внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%. Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (3,96%). Партия «Республика» набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий – 5%, для блоков – 7%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эрдоган заявил об угрожающих существованию альянса проблемах НАТО 21 июня 2021, 21:25

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

НАТО будет сложно существовать без Турции, альянс столкнется с трудностями, угрожающими его существованию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО. «Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка», – передает его слова РИА «Новости». Эрдоган заявил, что в региональных кризисах «от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смогло проявить сильную волю, ожидаемую от него». «Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание «плохие террористы – хорошие террористы» неверное», – заявил турецкий лидер. Он добавил, что ожидает «более искреннего и сильного вклада» НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны. Ранее США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за российских С-400. Эрдоган, в свою, очередь заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 21 июня 2021, 23:54

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС. Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости». Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна