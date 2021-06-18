Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам

В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».

«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.

Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.

В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.