Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве Рестораторы поддержали предложение сделать свободные от COVID-19 зоны в Москве 17 июня 2021, 21:27 Текст: Алексей Дегтярев

Рестораторы из Москвы предложили провести эксперимент, в ходе которого в городе откроются свободные от коронавируса общественные зоны, сообщили в правительстве столицы. «Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы [Сергею Собянину] провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами», – говорится в сообщении на сайте мэра. Такие зоны могли бы работать при условии пройденной сотрудниками вакцинации и контролю на входе, который будет проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста. Ранее Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, по его словам, ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям. До этого он отмечал, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели.

Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве 15 июня 2021, 12:52

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице. «За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин. Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч. Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19. Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации 16 июня 2021, 17:10

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города. Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей. Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости». «С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте. Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг 16 июня 2021, 12:31

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков». «За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». «Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации». В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. «До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он. Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии». «Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин. В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%». В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок». Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи. Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д. Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости». В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве». Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора. Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». 12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Оперштаб: Бумажный сертификат не будет служить доказательством получения вакцины 16 июня 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Бумажный сертификат о вакцинации не нужно будет представлять по месту работы, так как он не будет служить доказательством получения вакцины, сообщил департамент здравоохранения столицы. «Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины», – говорится в сообщении на сайте департамента. Стоит отметить, что в Сети появились предложения о покупке сертификатов, свидетельствующих о вакцинации. В МВД предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи 16 июня 2021, 21:09

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову. По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году. Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» 16 июня 2021, 15:32 Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшее время в Москве установится солнечная погода без осадков и ветра, на выходных жителей столицы ожидает аномальная жара, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «С сегодняшнего дня мы поступаем сначала под опеку Скандинавского антициклона, а затем уже Азовского, поэтому в ближайшую пятидневку, а может, и всю неделю, мы будем находиться в области этого высокого атмосферного давления. Погода будет «миллион на миллион», на языке авиационных метеорологов это <...> практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров», – цитирует Тишковца ТАСС. По его словам, ко вторнику в столице столбик термометра поднимется до 33 градусов Цельсия. Это на 10 градусов выше климатической нормы. «[В четверг] будет еще комфортно – около плюс 25 градусов, не выше, а потом с каждым днем пойдем вверх. В пятницу будет уже 27 градусов, в субботу – 28-30 градусов, в воскресенье –29-31 градус, в понедельник – 30-32 градуса, во вторник – 31-33 градуса», – указал метеоролог. Он заверил, что в эти дни осадков не ожидается, и постоянно будет светить солнце. Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса 17 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин. «Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС. Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр. Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. «В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он. Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости». Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели. До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Дептранс усилил контроль за масочным режимом в общественном транспорте Москвы 15 июня 2021, 16:02 Текст: Алексей Дегтярев

Контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте Москвы будет усилен, заявили в департаменте транспорта города со ссылкой на предписание и.о. главного санитарного врача столицы Елены Игнатовой. «Среди обязательных мер для предотвращения коронавируса: пассажиры обязаны носить в общественном транспорте маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Контроль также должен быть усилен; усиление ежедневной дезинфекции в транспорте; обеспечить сотрудников запасом масок и перчаток; ежедневный контроль за состоянием здоровья среди машинистов и водителей перед рабочими сменами; каждые 15 дней тестировать 10% сотрудников на коронавирус», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Там пояснили, что будут следовать предписанию, и попросили жителей города не ездить по городу без крайней необходимости, а также носить маску и перчатки. «Многое зависит от нас самих – сделайте прививку. Это быстро, доступно, просто. Это самый надежный способ уберечь себя, своих близких и окружающих», – заключили в ведомстве. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции, борьба с заболеванием продолжается. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464. В шахте лифта в Москве нашли тело мужчины 15 июня 2021, 18:02 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве мужчина упал в шахту лифта и погиб, началась проверка, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по столице Юлия Иванова. Тело мужчины нашли в шахте лифта в одном из жилых домов по улице Академика Королева, по предварительным данным, он занимался ремонтом, во время которого сорвался, передает РИА «Новости» со ссылкой на Иванову. «Организовано проведение доследственной проверки. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснила представитель ведомства. В апреле несовершеннолетний в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта в заброшенном здании и сломал ребра. Ракова назвала доступные москвичам вакцины от COVID 16 июня 2021, 18:36 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцинироваться от коронавируса в Москве можно любой зарегистрированной вакциной: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт», заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что обязательной вакцинации против коронавируса подлежат инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта, госслужащие и работники организаций, подведомственных органам власти. Передает слова Раковой РИА «Новости». «В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт». Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа», – рассказала заммэра. При этом она отметила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение о вакцинации. «Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан - его клиентов - и тем более подвергать риску их здоровье и жизни», – сказала Ракова. Также заммэра рассказала, что доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве. «Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно «помолодела». Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших», – заключила Ракова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Число заболевших COVID в Москве выросло на 80% за неделю 16 июня 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Количество инфицированных коронавирусом за неделю в Москве выросло на 80%, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться через две-три недели. «В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», – заявила Ракова, передает РИА «Новости». Она пояснила, что две недели назад госпитализировали порядка тысячи человек за сутки, сейчас – уже почти 1,8 тыс. человек. «Рост составил более 70%. По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», – сказала заммэра. По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться. Также в столице продолжают ухудшаться другие показатели распространения инфекции, пояснила вице-мэр. «Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», – добавила Ракова. Она отметила, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации в Москве подлежат более 2 млн сотрудников различных организаций. «Работников категорий, определенных постановлением, в Москве три половиной – четыре миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более двух миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», – передает ее слова ТАСС. До этого власти Москвы предупредили, что организациям, не выполняющим требования о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В центре Гамалеи начали изучать эффективность «Спутника V» против «московского» штамма 15 июня 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции, заявил директор центра Александр Гинцбург. «В настоящее время ведется изучение «московского» штамма и эффективности против него «Спутника V», мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования», – цитирует его сРИА «Новости». По словам Гинцбурга, в России есть оригинальные виды мутаций коронавируса, в том числе в Москве появился свой штамм. Все новые разновидности коронавирусной инфекции изучаются специалистами. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Как рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, коронавирусную инфекцию стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. В Москве назвали сроки начала проверки обязательной вакцинации работников сферы услуг 16 июня 2021, 17:51 Текст: Ксения Панькова

Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. «С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», – цитирует РИА «Новости» Данчикова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне 17 июня 2021, 17:20 Текст: Елена Мирошниченко

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.