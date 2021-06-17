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Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов
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Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.
«Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости».
Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи
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Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову.
По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году.
Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом.
Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных
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После прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела, сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.
Об этом Проценко заявил в прямом эфире в Instagram. Кроме того, главный врач ГКБ 40 посоветовал перенесшим коронавирус задуматься о прививке через несколько месяцев после болезни. «Я бы об этом задумался, наверное, через семь-восемь месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через восемь-девять месяцев снижается», – сказал Проценко в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирусом, и когда.
Главный врач ГКБ 40 уточнил, что за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тыс. пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компанента вакцины. «Прививка – не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни», – добавил главврач.
Накануне Проценко сообщил о большом числе поступивших в медучреждение с COVID-19.
В прошлую субботу мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
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В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты
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Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты, и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал Миронов, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка от COVID в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Однако Леонид Рошаль считает, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Рошаль призвал сделать COVID-вакцинацию обязательной
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Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране, считает президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Слова Рошаля приводятся в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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Он указал, что в данный момент обсуждается вопрос о том, следует ли делать вакцинацию от COVID обязательной.
«Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших – с одной стороны, а с другой – не уменьшающееся число умерших», – сказал эксперт.
Рошаль добавил, что поддерживает тех, «кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной». По его словам, прививки поставили миллионы людей, осложнения зафиксированы «минимальные», а смертельных случаев нет.
«Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать. А за фейки – наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против COVID. И правильно делают», – заявил Рошаль, добавив, что уже сам поставил прививку.
По его словам, после вакцинации у него «была два-три дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих», а также «поболела немного рука». Однако теперь у него есть антитела. «Если будут падать антитела – привьюсь еще раз», – заметил врач.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели также на Сахалине.
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Трамп значительно увеличил требования к Китаю за пандемию коронавируса
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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить 10 трлн долларов одним только США в качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса, добавив, что для остальных стран мира эта цифра еще больше.
«Эта цифра значительно выше, но это все, что они могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах нам (США), для остальных стран мира эта цифра еще больше», – приводит ТАСС ответ Трампа на просьбу телеканала Fox News прокомментировать призыв ко всем странам «объединиться и выставить Китаю счет как минимум в 10 трлн долларов» за пандемию.
«Целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали, – подчеркнул Трамп. При этом 45-й президент США посетовал на то, что его администрация подвергалась критике за предположения о том, что пандемия якобы могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. По его словам, эта критика оказалась «абсолютно беспочвенной». «Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности, – продолжил Трамп, говоря о причинах вспышки коронавируса. – Но как бы то ни было, Китай должен оказать [всему миру] помощь».
Ранее Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за пандемию коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США попыткой свалить вину на других, однако отверг предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Между тем американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Эффективность германской вакцины CureVac оказалась ниже 50%
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Эффективность вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac из города Тюбинген в Германии по результатам основной фазы клинических испытаний составила лишь 47%, сообщили в пресс-службе компании.
«CureVac сегодня объявила о результатах второго промежуточного анализа международного исследования основной фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV, в котором приняли участие примерно 40 тыс. человек», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС.
При этом в компании отметили, что в рамках исследования было изучено 134 случая инфицирования коронавирусом, произошедших по крайней мере через две недели после введения второй дозы препарата. Из них 124 случая были включены в настоящий анализ. «Вакцина-кандидат CVnCoV продемонстрировала промежуточную эффективность 47% против заболевания, вызываемого COVID-19, любой степени тяжести и не соответствовала заранее определенным критериям статистического успеха», – подчеркивается в заявлении.
Вместе с тем уточняется, что эффективность препарата зависит от возраста пациентов и штамма коронавируса. Полученные данные, как заметили в компании, были направлены в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Тем не менее независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) подтвердил благоприятный профиль безопасности вакцины CVnCoV. Исследование препарата продолжится до завершения окончательного анализа относительно возможности применения вакцины.
«Хотя мы надеялись на более убедительный промежуточный результат, мы понимаем, что демонстрация высокой эффективности в этом беспрецедентно широком разнообразии вариантов является сложной задачей. По мере того, как мы приближаемся к окончательному анализу с минимумом 80 дополнительных случаев, общая эффективность вакцины может измениться», – отметил председатель правления компании Франц-Вернер Хаас. При этом он добавил, что «богатая вариантами коронавируса среда подчеркивает важность разработки вакцин следующего поколения, поскольку продолжают появляться новые мутации вируса».
Напомним, в начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса
Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС.
Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр.
Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер.
«В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он.
Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости».
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели.
До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Власти Гонконга официально признали российскую вакцину «Спутник V»
Правительство Гонконга официально включило «Спутник V» в список признаваемых вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), сообщили в генеральном консульстве России в этом специальном административном районе Китая.
«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V» (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
При посадке на самолет в Гонконг при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета, и бронь одной из рекомендованных правительством «карантинных» гостиниц на 14 дней.
Напомним, в апреле в Китае выявили «индийский» штамм коронавируса. В том же месяце Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о ежегодном производстве в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутника V». В ноябре 2020 года китайская компания Tibet Rhodiola Pharma получила права на регистрацию, разработку, производство, импорт и коммерциализацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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В Индии у перенесшего COVID впервые выявили «зеленую плесень»
Врачи в Индии зафиксировали на фоне выявленных ранее грибковых заболеваний «черная», «белая» и «желтая плесень» у пациентов, перенесших коронавирус, заболевание «зеленая плесень», сообщают местные СМИ.
Газета The Hindustan Times пишет со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш, что этот случай, возможно, является первым в стране: 34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца, у него было поражено инфекцией 90% легких, передает ТАСС.
Пациент вылечился, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него «черную плесень», однако при обследовании выяснилось, что у мужчины «зеленая плесень» – вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.
Пациент теперь доставлен для лечения в больницу в Мумбаи.
«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка», – заявила представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.
На фоне скачка распространения коронавируса в Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус: ранее выявлялись случаи «черной», «белой» и «желтой плесени». Больше всего заразившихся «черной плесенью»: 11 июня власти сообщили о 31 тыс. 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 тыс. 109.
Мукормикоз, как и другие «цветные плесени», диагностируют у тех пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени, из-за чего у них снижается иммунитет.
Между тем «черную плесень» уже зафиксировали в других странах: например, в Мексике и Ираке. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.
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Разработчики «Спутник V» предложат производителям вакцину от индийского штамма
Другим производителям вакцин будет предложена дополнительная доза российской вакцины «Спутник V» для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса (вариант «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Разработчики «Спутник V» скоро предложат дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса», – говорится в сообщении в Twitter вакцины.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
В Роспотребнадзоре сочли нормой исчезновение антител после прививки
Снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» новосибирского центра «Вектор» – это нормально, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Горелов заявил, что «после вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более», передает Ura.ru.
При этом «у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций».
«Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет», – подчеркнул Горелов, отметив важность того, что больше половины привитых сохраняют иммунитет достаточно продолжительное время.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в рамках доклинических испытаний «ЭпиВакКороны» у низших приматов антитела к коронавирусу сохранялись больше года.
«В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев – более чем у половины», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что после «ЭпиВакКороны» иммунитет к коронавирусу через девять месяцев сохраняется у половины добровольцев.
До этого Минздрав назвал условия ревакцинации после «Спутника V».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России выявили 14,1 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6195, Московской области – 1208, Санкт-Петербурге – 946.
Всего в стране выявлено 5 264 047 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 839 705 человек, из них 11 205 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 416 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 992 человека.
Накануне, 16 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 397. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 660.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Песков: Все условия для вакцинации созданы, но процесс идет плохо
Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс идет плохо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также поддержал рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.
«Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными», – сказал Песков.
Ранее Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Попова заявила о растущем числе инфицированных индийским штаммом коронавируса
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В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По ситуации на сегодняшний день в национальной системе, которая в соответствии с постановлением правительства от 22 марта этого года создается и зарегистрирована Роспатентом 2 июня этого года, на сегодняшний день выложено более 13 тыс. последовательностей коронавируса. И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет», – цитирует ТАСС Попову.
Изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тыс. случаев ежедневно – это дает вирусу возможность изменяться, заявила она.
«Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным», – подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
«Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов», – сказала она.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» предложат производителям вакцину от индийского штамма. Именно эта вакцина показала свою эффективность против индийского штамма COVID.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что течению болезни при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
В ЕР рассказали о противоковидных мерах безопасности во время съезда партии
В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников 20 Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее.
Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку. Об этом говорится на сайте ЕР.
Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.
Для представителей прессы будет организована онлайн трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место.
Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.