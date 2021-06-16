Путин ответил на вопрос о новых иллюзиях после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет никаких иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом.

«У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, не появилось ли новых иллюзий по результатам встречи, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.