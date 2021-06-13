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13 июня, воскресенье | Последнее обновление — 08:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину
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Достройка газопровода «Северный поток – 2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш».
«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события). В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен. «Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока – 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», – заключил украинский парламентарий.
В четверг оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2»
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Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2».
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко.
По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2».
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020
Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков.
«Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова.
Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола
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Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко.
«Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook.
Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке
На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.
«Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».
Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев
Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.
Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев.
УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе
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Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году.
«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС.
Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
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Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости».
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».
«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».
Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.
Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА
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«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.
«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.
В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.
«Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.
Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог.
В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
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Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2»
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Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет.
«Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат.
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2».
По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»
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«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».
«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2».
«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода».
«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор.
Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко.
По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
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Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли
Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков.
«Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове
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Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали.
Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине.
Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги.
Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео.
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