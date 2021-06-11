Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» Познер счел идиотизмом реакцию россиян на форму сборной Украины 11 июня 2021, 09:23

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Журналист, телерадиоведущий и писатель Владимир Познер назвал неправильной реакцию граждан России на скандал с формой сборной Украины. «Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть – и задели», – передает Sport24 слова Познера. В ответ на сообщение, что УЕФА объявила, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки, телеведущий ответил: «Это пускай». Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020 10 июня 2021, 13:47

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Дмитрий Зубарев

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков. «Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова. Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе 10 июня 2021, 15:12

Фото: VOLODYMYR GONTAR/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году. «Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС. Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера. В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы «Нафтогаза», завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава «Нафтогаза». Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава» 10 июня 2021, 12:03

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Алексей Дегтярев

Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости». Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА 10 июня 2021, 13:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи. «Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский. В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский. «Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт. Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог. В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли 10 июня 2021, 13:43

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков. «Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter. Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове 10 июня 2021, 16:17

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости». Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали. Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине. Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги. Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео. На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины 10 июня 2021, 22:15

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости». При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом. Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости. Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины 10 июня 2021, 13:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Политику нельзя допускать в спорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям Слава» с формы. «Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», – цитирует Пескова ТАСС. Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать украинскую сборную убрать соответствующий лозунг с формы. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Захарова оценила требование УЕФА к форме сборной Украины 10 июня 2021, 12:12

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала футболистов сборной Украины становиться спортивными героями и прославлять родину спортивными достижениями, а не политическими лозунгами. «Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава», – прокомментировала Захарова заявление УЕФА с требованием к сборной Украины избавиться от формы с надписью «Героям Слава» в своем Telegram-канале. «Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – заключила дипломат. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Украинские соцсети о требовании УЕФА убрать лозунг с формы сборной: Сколько вам заплатили? 10 июня 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

Пользователи социальных сетей из Украины обрушились с критикой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за требования убрать с формы украинских футболистов националистический лозунг «Героям слава» и обвинили организацию в продажности России. «Какая ваша цена, «паны» из УЕФА? Может рубль, может два?», – спрашивает пользователь под ником Антин Трубчик. «Сколько вам заплатила Россия?» – интересуется комментатор Александр Журавлев. Украинцы даже запустили в Facebook флешмоб в поддержку новой формы сборной, передает «Униан». «Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», – призывают пользователи с Украины. «Это традиционный девиз Украины, а не политический или военный девиз! Как всегда, спортивная арена становится политизированной», – заявляют комментаторы, которых цитирует ТСН. «Героям слава! УЕФА – мафия», – поддерживают другие украинцы. Некоторые даже сравнили выражение «Героям слава» с другим не менее известным лозунгом. «Это не политическая фраза, а национальная вроде «vive la France» (Да здравствует Франция!). Рекомендую вам хорошо подумать, прежде чем выступить с заявлением», – призывают пользователи. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным. Флаг «Правого сектора» подожгли в центре Одессы 10 июня 2021, 14:38 Текст: Елизавета Булкина

На мемориале погибшим 2 мая 2014 года сторонникам «евромайдана» в центре Одессы неизвестные подожгли флаг «Правого сектора*» (запрещенная в РФ экстремистская организация). «В центре Одессы на мемориале активистам евромайдана, которые первыми погибли в столкновениях 2 мая 2014 года, сегодня ночью неизвестные повредили один из флагов. На красно-черном флаге [флаг «Правого сектора*»] неизвестные прожгли дыру. Государственный флаг Украины не тронули», – говорится в сообщении на сайте 048.ua. Мемориал погибшим находится в центре Одессы на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в самом центре города. Напомним, в апреле неизвестные вандалы также повредили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, с него сорвали венки и фотоснимки. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. Постпред России рассказал об отношении Европы к требованию Украиной членства в НАТО 10 июня 2021, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

В Европе «прохладно относятся» к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины, чтобы «официализировать защиту своей территории», заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «(Президент Украины Владимир) Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в НАТО, чтобы официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России против суверенного государства. Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно», – передает РИА «Новости» слова Лукашевича. Он также напомнил, что на территории Украины и за ее пределами запланировано на 2021 год 25 совместных учений НАТО с участием вооруженных сил Украины. По его словам, потом военнослужащие вооруженных сил Украины применяют приобретенные знания и навыки в зоне боевых действий в Донбассе, в том числе и с участием инструкторов НАТО. Ранее США сочли Украину готовой для потенциального присоединения к НАТО. Суд Киева разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос 10 июня 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках дела о контрабанде картин всемирно известных художников, сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук. «Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента (Украины Петра) Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников», – передает ТАСС слова парламентария. Он уточнил, что Порошенко по этому делу проходит в качестве свидетеля. Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании. Постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием 10 июня 2021, 13:58 Текст: Алексей Дегтярев

НАТО, прикрываясь учениями, поставляет на Украину вооружение, которое попадет в ВСУ и военизированные формирования украинских националистов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Милитаризация Украины и накачка ее вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот – подстегнет горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны», – сказал постпред России в интервью РИА «Новости». Российская сторона намерена призывать СММ ОБСЕ на Украине воздействовать на ситуацию, предотвращать и работать с украинским руководством в пользу мира. «В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только «Джавелины», – подчеркнул Лукашевич. При этом в СММ ОБСЕ игнорируют вопросы о поставках вооружений, также никакой реакции не видно от других государств-участников. «А украинцы ограничиваются тезисом, что мы суверенное государство, мы вправе проводить учения с другими, мы вправе закупать вооружения и военную технику, мы вправе делать все как суверенное государство, это ничем не ограничено», – пояснил он. При этом существуют ограничения в виде договора о торговле оружием, всеобъемлющего соглашения в рамках ООН, а также есть Вассенаарские договоренности. «Если вы намерены дальше подпитывать этот конфликт и решать проблемы Донбасса военным путем, то, пожалуйста, вот эти все факты работают на эту концепцию», – сказал Лукашевич. Запланированные на 2021 год учения Украины с НАТО, по словам постпреда, обернутся провокацией. «В нынешнем году Украина планирует участвовать в семи совместных учениях со странами НАТО. К примеру, сейчас осуществляется серия учений под названием «Защитник Европы», вы это знаете. В июне-июле пройдут еще Sea Breeze, а затем пройдут «Объединенные усилия», «Казацкая булава» и целый ряд других. И как бы в рамках подготовки к учениям на Украину продолжают прибывать военные грузы и инструкторы», – напомнил он. «Вот последние в СМИ данные о том, что уже боевые подразделения из Британии и Дании прибыли в целый ряд районов, близлежащих к линии соприкосновения. Вопрос – зачем? Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта на Донбассе? Это прямая вооруженная провокация», – указал постпред. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.