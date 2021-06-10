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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2»
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«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев.
«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.
«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар.
По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар.
«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог.
По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар.
«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».
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Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут
Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут.
«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными.
Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии
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Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС.
Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект.
«Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.
По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин.
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин.
Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент.
Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих».
Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс».
«Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому».
Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим».
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2»
Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Глава государства отметил, что все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с «Северным потоком – 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германии], делали Штаты, потому что им так выгодно», – констатировал Путин, передает ТАСС.
По его мнению, в последнее время «уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции». «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», – пояснил президент.
«Вроде как [США] отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», – указал Путин.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2», заявил, что худшим для Вашингтона итогом строительства были бы отравленные отношения с Германией.
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok
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Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat, а также других приложений.
«Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой TikTok...»); указ 13943 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой WeChat...»); и указ 13971 от 5 января 2021 г. («Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанными или контролируемыми китайскими компаниями»)», – цитирует указ РИА «Новости».
Уточняется, что администрация действующего главы США Джо Байдена намеревается провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых «иностранными противниками», в том числе КНР.
«На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры», – говорится в сообщении.
Напомним, Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Утверждается, что существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США. Владельцы TikTok обратились в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложения на территории США. Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США.
Также Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.
Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».
По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как заявила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. МИД России сообщал, что на предстоящей встрече Путина и Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают».
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Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал «окрик из-за океана в сторону» украинского президента Владимира Зеленского по поводу идеи вступления Украины в НАТО.
«О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит», – приводит слова Путина ТАСС.
Президент сказал, что произошедшее следует «иметь в виду» и «соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами». Он не исключил, что США поступили так, поскольку Киев сделал заявление слишком рано и не к месту, учитывая скорый саммит в Женеве.
Как заявил Путин, «на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается». «Во всяком случае, никто не говорит «нет», – предположил он, добавив, что лидеры США «неоднократно» говорили ему об открытости НАТО. «И что, какой вывод из этого можно сделать?» – сказал Путин.
Напомним, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин объяснил опасность вступления Украины в НАТО. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
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Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
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Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.
Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».
Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.
«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.
Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.
Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.
Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.
«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», – заявил Миллер.
На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.
На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.
АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.
Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.
Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Джонсон и Байден собрались принять новую Атлантическую хартию
В результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», сообщила канцелярия премьера Великобритании.
Как утверждается, документ по духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о послевоенном мире, передает ТАСС.
В документе будут перечислены восемь сфер, в которых Великобритания и США договорятся сотрудничать «на благо человечества». Среди приоритетов называются защита демократии, обеспечение коллективной безопасности и построение справедливой и надежной системы торговли, передает РИА «Новости».
«В Хартии будет говориться и о более современных проблемах, в том числе об угрозах, исходящих от кибератак, о необходимости срочных действий в вопросе перемены климата и защите биоразнообразия, а также о мерах по прекращению пандемии и восстановлению после нее», – отмечает канцелярия премьера.
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. Президент США проводит первое зарубежное турне. Байден заявил, что на всех его этапах даст понять: «Америка вернулась».
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Берлин попросил Байдена обсудить с Путиным вопрос разоружения
Германская сторона попросила президента США Джозефа Байдена в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить вопрос разоружения.
«В целом мы хотели бы, и об этом мы сказали нашим американским партнерам, – если дело дойдет до саммита Путина и Байдена – включить тему разоружения в повестку дня», – заявил Маас, передает ТАСС.
Также Маас заявил, что Германия не избавится от атомного оружия США на своей территории «в течение действующего легислатурного периода».
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден собрался обсудить с Меркель «Северный поток – 2»
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят тему газопровода «Северный поток – 2» на саммите G7, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, указанная тема «будет подниматься в ходе разговора с германской стороной», но Салливан «не хотел бы говорить публично об этом вопросе». США хотят обсудить с Германией, что «будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы, если сохранить прокачки российского раза по территории Украины не удастся. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – считает Блинкен.
Салливан также заявил, что США озабочены проблемой финансируемых на уровне правительств хакерских атак и намерены обсудить эту тему с российским руководством в ходе предстоящего 16 июня саммита Россия – США, передает РИА «Новости».
Кроме того, США в процессе переговоров с Россией решат, включать ли в повестку по стратегической стабильности, помимо ядерного вооружения, вопросы, связанные с космосом и киберсферой. Салливан сообщил, что и «Сирия будет в повестке дня». По его словам, Байден рассмотрит на переговорах вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Он отказался «вдаваться в детали по этой теме», чтобы Вашингтон сохранил «пространство для тех обсуждений, которые состоятся в Женеве».
Сейчас Байден находится в Великобритании, где в предстоящие дни проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7. Его самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что президенты России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве. Она также пояснила, что обсуждения по поводу того, в каком формате пройдет встреча президентов США и России в Женеве – узком или расширенном – еще не окончены. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве на встрече с российским лидером. Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
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Путин провел вечернюю тренировку по хоккею
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину в ледовом дворце.
«Вечерняя тренировка (по хоккею)», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, во время интервью глава российского государства сидел на скамейке в ледовом дворце в Московской области, рядом с ним лежал хоккейный шлем. Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2», объяснил опасность вступления Украины в НАТО, сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии.