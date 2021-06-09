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Посол США в России примет участие во встрече Путина и Байдена
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Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе. Президент Байден является решительным защитником американских интересов, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения», – цитирует слова посла официальный Twitter посольства.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
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Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели
США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости».
«И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.
Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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США пригрозили «принять меры» в случае «безрассудных» действий России
США ответят на любые действия Москвы, которые сочтут «агрессивными», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. Однако, как заявил госсекретарь, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Напомним, глава американского государства Джо Байден в статье для Washington Post заявил, что «США не ищут конфликта с Россией», но не станут «колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». Президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.
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Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока – 2»
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США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.
«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.
Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.
«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.
В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.
По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.
«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.
В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.
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Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Кравчук призвал Байдена поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным
Президенту США Джо Байдену накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным стоит поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил глава делегации Киева в трехсторонней Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«Я бы хотел, чтобы Байден перед встречей с Путиным поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме. «Я думаю, что никакой сложности в том, чтобы состоялся разговор Зеленского и Байдена, нет. Если он (Байден) будет в Женеве, то будет несложно поговорить хотя бы по телефону с господином Зеленским», – добавил Кравчук.
Ранее Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Также в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Псаки не смогла объяснить введение санкций США против Роскосмоса
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала об американских санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены.
«Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать заявления гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее призвал Вашингтон снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш и подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС).
«Это действительно интересный вопрос», – сказала пресс-секретарь президента США.
«Я скажу, что совместная работа по вопросам космоса и вопросам, связанным с космосом, это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией», – подчеркнула Псаки. «Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности», – пообещала представитель Белого дома.
В прошлую пятницу глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал НАСА убедить президента США Джо Байдена угомонить сторонников санкций в отношении российских предприятий космической отрасли.
В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.
Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.
В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
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Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от запланированной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Когда президент [Соединенных Штатов Джо Байден] вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», – приводит ТАСС слова Салливана о европейском турне, в ходе которого Байден встретится в Женеве с российским лидером.
Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с Россией. «Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [Соединенных Штатов] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны», – уточнил Салливан.
Отвечая на вопрос о том, своевременно ли проводить саммит сейчас, помощник американского президента сказал: «Это подходящая ситуация для контакта с Россией».
«Мы продлили новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за [приписываемое Москве] вмешательство в [американские] выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями», – заявил Салливан. «Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», – резюмировал Салливан.
Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В посольстве США получили письмо о помиловании Ярошенко
Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина, рассказала супруга россиянина Виктория Ярошенко.
«Письмо разыскали. Оказывается, в связи с пандемией в посольстве изменился порядок получения писем. Они все письма не принимают. Вместо этого из посольства приезжает курьер, который забирает эти письма. На данный момент наше обращение уже забрали, оно поступило в посольство. Соответствующее уведомление мне пришло», – передает ТАСС слова Ярошенко.
Ранее она сообщала, что это письмо не приняли в американском посольстве в Москве.
Напомним, 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС – проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что необходимо либо работать вместе, и немедленно снять санкции, либо прекратить работу, в таком случае Россия начнет «разворачивать национальные системы».
Глава госкорпорации добавил, что есть данные о том, что США планируют новые санкции против запусков на российских ракетах.
«У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений [на запуски ракет], они могут быть введены и в этом году», – пояснил Рогозин.
Также ранее Рогозин заявил, что несколько российских космических аппаратов пока не могут быть запущены на орбиту из-за санкций на поставки микроэлектроники в Россию.