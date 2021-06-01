ВОЗ ввела специальные обозначения для штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отныне будет обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, буквами греческого алфавита, сообщила женевская штаб-квартира организации, пояснив, что новая система будет простой, а новые обозначения – «легкими для произношения и запоминания».

«ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего COVID-19», – приводит сообщение представителя ТАСС.

В ВОЗ пояснили, что эти обозначения «были выбраны после широких консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований». Для этого «была созвана группа партнеров со всего мира».

Новая маркировка штаммов не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, поскольку она «передает важную информацию и будет продолжать применяться в исследованиях». Вместе с тем, недостатком этой системы является то, что «научные названия могут быть трудными для произношения и запоминания», и это может приводить к ошибкам в сообщениях. В итоге «люди часто называют разновидности [коронавируса] по месту, где они были обнаружены, что может носить порочащий и дискриминационный характер». Чтобы этого избежать и облегчить общественную коммуникацию, ВОЗ призывает национальные власти и СМИ «использовать новые обозначения».

Напомним, в прошлую среду новый штамм коронавируса выявили в Бразилии. Кроме того, в апреле индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

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