В Бразилии нашли новый штамм коронавируса

В Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено, заявил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

«Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», – пишет издание Globo.

По информации ученых, новый вариант, получивший название Р4, может иметь общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 – все они относятся к линии B.1.1.28, передает РИА «Новости».

По словам специалистов, штамм быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. Его быстрое распространение вызывает беспокойство у вирусологов.

Данные исследований университета Сан-Паулу были переданы в GISAID - международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.