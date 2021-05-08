СМИ: Минюст США получил данные о звонках писавших о «российском деле» авторов

Министерство юстиции США во время президентства Дональда Трампа тайно получило записи телефонных разговоров журналистов газеты Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает газета со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, в письмах, направленных журналистам в мае 2021 года, министерство уведомляло, что получило записи их телефонных разговоров за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Ведомству, как утверждается, удалось получить данные о том, сколько длились звонки, а также кому и в какое время авторы звонили. Также минюст попытался получить доступ к электронной переписке журналистов за тот же период, но безуспешно, пишет газета, передает РИА «Новости».

Как отмечает Washington Post, ближе к концу обозначенного периода журналисты газеты написали статью, где утверждали, что сенатор Джефф Сешнс в 2016 году якобы обсуждал предвыборную кампанию Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс в июле 2017 года, когда статья появилась, занимал пост генпрокурора США. Представители минюста не сообщали газете, стала ли эта статья поводом для изучения записей разговоров журналистов.

Следователи при помощи таких данных, как пишет газета, обычно надеются узнать источники изданий, с которыми журналисты контактировали до публикации той или иной статьи.

Выпускающий редактор газеты Кэмерон Барр считает, что минюст США должен «немедленно разъяснить причины этого вмешательства в деятельность репортеров, выполнявших свою работу», защищенную Первой поправкой к конституции США.

По данным издания, в письмах не сообщается, когда американское ведомство получил записи, однако, по словам представителя ведомства, это решение было принято в 2020 году при администрации Трампа. Министерство, в свою очередь, заявило, что было вынуждено затребовать записи разговоров в качестве крайней меры.

Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года.

ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.