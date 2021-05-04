Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО

В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу.

На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация».

«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости».

Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.

«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране».

Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.