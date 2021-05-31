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Адвокат Сапеги рассказал, когда ей предъявят обвинение
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Россиянке Софье Сапеге, которая была арестована в Белоруссии, предъявят обвинение в понедельник после обеда, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«Сегодня, 31 мая, в 12 часов (совпадает с мск) будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Белоруссия», – цитирует РИА «Новости» Филановича.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что суд над Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты: россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на задержание Сапеги, она останется под стражей в Белоруссии. При этом адвокаты россиянки обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание. Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
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У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.
Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.
По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
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Эксперт объяснил решение России принимать авиарейсы в обход Белоруссии
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«Европейские авиакомпании получили разрешение летать в обход Белоруссии, потому что стали подавать соответствующие заявки. Если бы Россия намерено отказывала в приеме рейсов, то авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее несколько европейских авиакомпаний сообщили о том, что получили от России разрешения совершать рейсы в обход Белоруссии.
«То, что сейчас Air France и Lufthansa получили разрешение летать в Россию в обход Белоруссии, означает, что они начали заблаговременно подавать заявки на новый маршрут», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Росавиация сообщала, что в связи с большим наплывом запросов на изменение маршрутов время на рассмотрение заявок удлиняется, особенно если меняется точка входа в воздушное пространство России. Это уже вопросы воздушной обороны, требующие дополнительных согласований», – напомнил эксперт.
«Поэтому на первые рейсы в обход Белоруссии европейские авиакомпании не получили разрешения, а на последующие согласовали и получили. Если бы Россия запретила полеты в обход Белоруссии, то европейские авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет. Значит, они надеялись, что получат разрешения быстро и просто, но это невозможно», – подчеркнул Гусаров.
Кроме того, получить постоянное разрешение на полеты в обход Белоруссии можно будет только в том случае, «когда будут возобновлены регулярные полеты между Россией и Францией, Россией и Австрией и так далее». «На сегодняшний день из-за ограничений ЕС регулярных полетов в страны Евросоюза нет. И те полеты, которые осуществляются, являются чартерными, по разовым разрешениям. Соответственно, европейские авиакомпании не имеют права просить постоянные разрешения у Москвы на полеты до тех пор, пока не будут сняты ограничения самим Евросоюзом», – уточнил Гусаров.
Эксперт добавил, что многим европейским авиакомпаниям придется и дальше запрашивать специальные разрешения на выполнение каждого рейса, «точно так же, как делают наши отечественные авиакомпании». «Если любая из стран захочет возобновить регулярное авиасообщение – милости просим! Присылайте дипломатическую ноту, в которой будет говориться о том, что согласно межправительственному соглашению мы готовы возобновить регулярные рейсы с такой-то частотой, по такому-то маршруту», – пояснил Гусаров.
По его словам, такая нота обязательно будет рассмотрена и европейские авиаперевозчики получат разрешение на регулярные полеты в Москву и другие города. «Но покуда этого нет, Москва не может выдать им постоянное разрешение, потому что межправительственные соглашения подразумевают взаимность, то есть такое же разрешение они должны дать, допустим, российскому «Аэрофлоту». Если они не готовы к этому, то пускай получают разовые разрешения», – указал Гусаров.
В субботу стало известно о получении немецкой авиакомпанией Lufthansa разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам в обход воздушного пространства Белоруссии. «Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – сообщил представителя авиакомпании.
Однако представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявил РИА «Новости» о заинтересованности в постоянном разрешении РФ на рейсы в Москву с альтернативным маршрутом, а не на каждый день. По его словам, компания уже получила разрешения на субботний рейс в обход Белоруссии, а на воскресный пока нет. Представитель Air France сообщила агентству, что компания возобновила полеты из Парижа в Москву, разрешение от властей РФ получено.
В четверг Austrian Airlines получила первый отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву. В Кремле заявили, что эти случаи вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. В пятницу Россия выдала Austrian Airlines разрешение на рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Евросоюз пообещал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».
Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.
«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.
«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.
«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
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Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
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В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.
Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.
По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Эксперт объяснил решение Турции заступиться за Минск перед НАТО
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«Анкара набирает козыри для последующего торга со странами-лидерами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения СМИ о блокировании Турцией принятия заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки со стороны НАТО по другим интересующим ее направлениям. Это стандартная турецкая практика. Турки по многим внешнеполитическим вопросам занимают особые позиции», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт указал на то, что «до сих не урегулирован вопрос относительно поставок российских систем С-400 Турции». «В НАТО этим недовольны. Да и в целом многие интересы Турции выходят за рамки интересов НАТО, что приводит к противостоянию с другим членам альянса», – добавил эксперт.
Также Кортунов напомнил о том, как в 2019 году Турция ветировала план НАТО по «защите» стран Восточной Европы от России, добиваясь от членов альянса признания террористами действующих в Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Также Турция требовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Однако в 2020 году Турция отозвала свое вето, тем самым разблокировав планы НАТО. «Поэтому, вполне возможно, Анкара своим заступничеством просто набирает козыри для последующего торга со странами – лидерами НАТО. А действия в отношении Минска – это своего рода превентивный шаг, позволяющий перейти из обороны в наступление и выторговать уступки», – предполагает Кортунов.
Политолог обратил внимание и на определенный уровень экономического сотрудничества между Анкарой и Минском. «Белоруссия представляет собой существенный транспортный хаб для Турции. Кроме того, обе страны не являются демократиями с точки зрения Запада. Поэтому допустима и просто симпатия между двумя лидерами – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко», – отметил Кортунов.
Напомним, Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – говорится в публикации.
Ранее в среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
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Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Глава Ryanair написал гневное письмо в минтранс Белоруссии
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Генеральный директор авиаперевозчика Ryanair Майкл О'Лири направил в департамент по авиации минтранспорта Белоруссии письмо, в котором заявил о «воздушном пиратстве, поддерживаемом государством».
В послании О'Лири назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске «умышленным и незаконным» угоном, а также «противозаконным и достойным осуждения актом», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом компания Ryanair отказалась принимать объяснения Минска относительно причин увода от курса ее пассажирского самолета, решительно осудила принуждение лайнера к посадке в Белоруссии и призвала правительство назвать имена троих пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, являлись агентами спецслужб.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Кремль объяснил случаи отказа принять рейсы в обход Белоруссии
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Случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты. Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная... то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны», – отметил Песков, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что самолет не может влететь в страну в любом месте, есть согласованные точки и эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности. «А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы», – сказал Песков.
Он отметил, что авиавласти в эти дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной. «Здесь нету никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем», – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли это как-то отразиться на отношениях России и Евросоюза.
Он добавил, что в данном случае технические проблемы вызваны не Россией, поэтому «вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией».
Ранее российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Белорусский оппозиционер пообещал награду в 11 млн евро за арест Лукашенко
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Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
О своей идее Цепкало рассказал на своем канале в YouTube. По его словам, выплата вознаграждения за арест гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. При этом деньги останутся на счетах жертвователей и спишутся только после того, как цель будет достигнута.
«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», – сказал Цепкало.
К 10.30 пятницы, 28 мая, почти 700 человек пожертвовали на инициативу 58,2 тыс. евро.
Основатель минского Парка высоких технологий Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Белорусии в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его, бизнесмен покинул страну. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. В России Цепкало также объявили в розыск.