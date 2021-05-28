Посол объяснил, почему к Сапеге не пускают адвоката

Проблемы с доступом адвоката к задержанной россиянке Софье Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора, сообщил российский посол в Минске Евгений Лукьянов.

Он также уточнил, что российский консул посетил россиянку, на следующей неделе состоится еще один визит, передает РИА «Новости».

«Наш консул был у нее, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера... На следующей неделе консул будет опять ее навещать. Мы в контакте с родителями, и с отцом, и с новой семьей, с отчимом и матерью», – сказал посол.

Он добавил, что Россия не вмешивается в компетенции белорусских властей. «Моя задача – обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданки России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку», – добавил дипломат.

Ранее в пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.