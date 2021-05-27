Песков: Москва де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги в Россию

Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Де-юре, безусловно, (российская сторона) может поднять этот вопрос. В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки», – заявил Песков, передает ТАСС.

По его словам, «учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах». В то же время, добавил Песков, пока о каких-то конкретных предложениях по этой теме ему не известно.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.

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