Минск допустил передачу Сапеги России после суда в Белоруссии

Суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты: россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.

«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Белоруссии, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», – заявил Макей в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, расследование должно показать, кто Сапега на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Белоруссии и белорусскому народу. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты. Россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.

При этом точных сроков рассмотрения дела Макей не назвал, заявив, что всё будет зависеть от того, какими материалами располагает следствие и какая существует доказательная база. Макей добавил, что обсудил задержание Сапеги с российской стороной.

В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на задержание Сапеги, она останется под стражей в Белоруссии. При этом адвокаты россиянки обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание. Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.