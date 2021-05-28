Защита Сапеги обжаловала отказ суда в удовлетворении жалобы на ее задержание

Адвокаты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание, сообщил один представителей защиты Александр Филанович.

«По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок», – сообщил он ТАСС.

Кроме того, в пятницу Сапегу, которая находится в СИЗО КГБ, посетил адвокат. «Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», – передает слова Филановича РИА «Новости».

Ранее в пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.

Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.