Появилось видео с опрокидыванием батута с детьми в Барнауле

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент с лопнувшим у торгового центра в Барнауле батутом, на котором играли дети.

Видеозапись опубликовал Следственный комитет (СК) России. На кадрах видно, как крепление батута отрываются и конструкция резко поднимается в воздух. В этот момент на аттракционе находились четверо детей, двое из которых успели его покинуть, но две девочки остались внутри и упали на трамвайные рельсы с большой высоты, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.

Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром.