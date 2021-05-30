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В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов
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После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, сообщает пресс-служба правительства.
«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Украинский посол потребовал от России репараций
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой. Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.
По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.
С заявлениями о выплатах репараций регулярно выступают страны Прибалтики и Польша. В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Недавно Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призывал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в ответ на слова посла отмечал, что «на самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией».
Политик вспомнил ранее сделанные Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
Среди прочего Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
А на этой неделе посол был одним из немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к предложению сопредседателя партии «Союз-90» /«зеленые» Роберта Хабека начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. «Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, – сказал посол в интервью агентству Dpa. – Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений».
Герд уверен, что Берлину «стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали».
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Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.
По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
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В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».
Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.
«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.
«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.
«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах
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Бывшая студентка режиссера театра и кино Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах.
По ее словам, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», – рассказала Антоненко в интервью «Комсомольской правде».
Как отметила актриса, со стороны Табакова подобные предложения и высказывания были обычным делом. В пример она привела ситуацию с недвусмысленными намеками в адрес ее однокурсницы, которая в отместку актеру стала встречаться с его сыном Антоном Табаковым.
«За это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность», – заявила она.
Между тем вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес покойного мужа, назвав их «бредом». «Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», – заявила она в интервью «Пятому каналу».
Ранее актриса Елена Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.
Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду.
В Москве боец MMA избил мужчину на самокате
Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший находится в больнице с переломом черепа.
Конфликт спортсмена и 25-летнего Георгия Афанасьева произошел в пятницу вечером на одной из улиц Москвы. Сообщается, что мужчина ехал на самокате и отказался уступить Дибирову дорогу, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как после нескольких ударов Георгий Афанасьев упал, а на помощь ему пришли очевидцы происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа, он находится в реанимации. Дибиров был задержан и доставлен в отделение полиции.
Гарун Дибиров, помимо выступлений в ММА, также является тренером по самообороне. Он является призером чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года, также побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.
Ранее боец ММА Алан Хадзиев умер после драки в ресторане в Моздоке, он получил удар ножом, пытаясь разнять дерущихся.
Дочь Шойгу объявила о помолвке с блогером
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения сообщила, что выходит замуж за блогера Алексея Столярова.
«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро!» – написала Шойгу в своем Instagram, приложив фотографию с обручальным кольцом на пальце.
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Столяров в ответ также выложил совместное фото с девушкой в свой профиль в Instagram и подписал: «Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки».
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Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу. Его YouTube-канал насчитывает почти 3 млн подписчиков. Он снимает развлекательные спортивные челленджи.
Фанаты освистали акцию Black Lives Matter в финале футбольной ЛЧ
Футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, сообщают СМИ.
Футболисты и судейская бригада преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, передает РБК.
Напомним, лондонский клуб «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити» и стал победителем футбольной Лиги чемпионов.
Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.
Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий».
Мясников рассказал о «национальном бедствии» России
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В России проблема ожирения стала своего рода «национальным бедствием», частично это связано с распространением «быстрой еды», однако фастфуд может быть полезным в умеренных количествах, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в США, однако там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами, передает РИА «Новости».
При этом, по словам медика, некоторая подобная пища может быть полезной в умеренных количествах: к примеру, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами. Более того, как отметил телеведущий, абсолютно полезной или вредной еды нет. По его мнению, даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу.
«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел – у тебя бодрость, и ты готов», – добавил Мясников.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила газете ВЗГЛЯД, что если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом.
В смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки
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Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.
Тело «утонувшего украинца» доставили в центральную больницу Дахаба. Сопровождавший Гвоздя друг, «тоже гражданин Украины», рассказал, что «во время погружения на глубину 40 м мужчина очень быстро поднялся на поверхность». После подъема экс-глава разведки Украины был жив. Друг и египетский дайвер пытались оказать первую помощь, реанимационные мероприятия проводились и в больнице, но мужчина умер.
У Гвоздя «была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до 100 м». Причиной смерти стало резкое кислородное истощение организма «из-за быстрого подъема с глубины». Уголовной составляющей в случившемся нет, на теле не обнаружено видимых повреждений. Ожидается патолого-анатомическая судмедэкспертиза и проверка оборудования для дайвинга, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Гвоздь погиб в Египте во время занятия дайвингом. Он был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей
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Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие».
По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости».
Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.
«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты.
Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин.
Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.
США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
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Сборная России обыграла Швейцарию в матче ЧМ по хоккею
Сборная России одержала победу в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге, переиграв команду Швейцарии со счетом 4:1.
Встреча группы А завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. У победителей отличились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев шайбу забросил Нико Хишер (49), передает РИА «Новости».
Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами, а сборная Швейцарии днем ранее встретится с белорусами, передает ТАСС.
22 мая сборная России по хоккею со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче группового этапа чемпионата мира в Риге.
Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки
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СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США Джо Байдена в адрес маленькой девочки.
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial опубликовал видеозапись выступления Байдена на военной базе в Вирджинии, во время которого президент США прервал заготовленную речь, обратившись к девочке «младшего школьного возраста». Ребенок сидел у края сцены. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
«Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», – добавил он. Daily Mail назвала его речь «эксцентричной». Читателей также встревожило поведение Байдена. Один из них отметил, что действующему президенту США «не просто так не разрешают часто говорить перед камерами». Другой читатель считает, что Байден «социально неуклюжий», но «пытается быть милым». Читатель предположил, что «в его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение».
«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель», – заявил еще один из читателей.
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В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.