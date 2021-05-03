Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном выросло до 36

Путин готов решить конфликт Киргизии и Таджикистана

Россия надеется на стабилизацию отношений Киргизии и Таджикистана, а также на устойчивость решения о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

«Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями (о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана), внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом, по словам Пескова, президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие – конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал», – отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего, по последним данным, в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.

В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе.