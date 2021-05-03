Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.

В прошлую пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии госграницы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации.