Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи

Эксперт объяснил решение России принимать авиарейсы в обход Белоруссии

«Европейские авиакомпании получили разрешение летать в обход Белоруссии, потому что стали подавать соответствующие заявки. Если бы Россия намерено отказывала в приеме рейсов, то авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее несколько европейских авиакомпаний сообщили о том, что получили от России разрешения совершать рейсы в обход Белоруссии.

«То, что сейчас Air France и Lufthansa получили разрешение летать в Россию в обход Белоруссии, означает, что они начали заблаговременно подавать заявки на новый маршрут», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Росавиация сообщала, что в связи с большим наплывом запросов на изменение маршрутов время на рассмотрение заявок удлиняется, особенно если меняется точка входа в воздушное пространство России. Это уже вопросы воздушной обороны, требующие дополнительных согласований», – напомнил эксперт.

«Поэтому на первые рейсы в обход Белоруссии европейские авиакомпании не получили разрешения, а на последующие согласовали и получили. Если бы Россия запретила полеты в обход Белоруссии, то европейские авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет. Значит, они надеялись, что получат разрешения быстро и просто, но это невозможно», – подчеркнул Гусаров.

Кроме того, получить постоянное разрешение на полеты в обход Белоруссии можно будет только в том случае, «когда будут возобновлены регулярные полеты между Россией и Францией, Россией и Австрией и так далее». «На сегодняшний день из-за ограничений ЕС регулярных полетов в страны Евросоюза нет. И те полеты, которые осуществляются, являются чартерными, по разовым разрешениям. Соответственно, европейские авиакомпании не имеют права просить постоянные разрешения у Москвы на полеты до тех пор, пока не будут сняты ограничения самим Евросоюзом», – уточнил Гусаров.

Эксперт добавил, что многим европейским авиакомпаниям придется и дальше запрашивать специальные разрешения на выполнение каждого рейса, «точно так же, как делают наши отечественные авиакомпании». «Если любая из стран захочет возобновить регулярное авиасообщение – милости просим! Присылайте дипломатическую ноту, в которой будет говориться о том, что согласно межправительственному соглашению мы готовы возобновить регулярные рейсы с такой-то частотой, по такому-то маршруту», – пояснил Гусаров.

По его словам, такая нота обязательно будет рассмотрена и европейские авиаперевозчики получат разрешение на регулярные полеты в Москву и другие города. «Но покуда этого нет, Москва не может выдать им постоянное разрешение, потому что межправительственные соглашения подразумевают взаимность, то есть такое же разрешение они должны дать, допустим, российскому «Аэрофлоту». Если они не готовы к этому, то пускай получают разовые разрешения», – указал Гусаров.

В субботу стало известно о получении немецкой авиакомпанией Lufthansa разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам в обход воздушного пространства Белоруссии. «Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – сообщил представителя авиакомпании.

Однако представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявил РИА «Новости» о заинтересованности в постоянном разрешении РФ на рейсы в Москву с альтернативным маршрутом, а не на каждый день. По его словам, компания уже получила разрешения на субботний рейс в обход Белоруссии, а на воскресный пока нет. Представитель Air France сообщила агентству, что компания возобновила полеты из Парижа в Москву, разрешение от властей РФ получено.

В четверг Austrian Airlines получила первый отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву. В Кремле заявили, что эти случаи вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. В пятницу Россия выдала Austrian Airlines разрешение на рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Евросоюз пообещал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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