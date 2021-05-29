Мэрлина Мэнсона снова обвинили в изнасиловании в США

Пожелавшая остаться неизвестной женщина подала в суд на музыканта Мэрилина Мэнсона. Она обвиняет его в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также требует выплаты компенсации, сообщил американский журнал People.

По словам женщины, в 2011 году она состояла в романтических отношениях с Мэнсоном. В какой-то момент певец стал прибегать к насилию в отношении нее. Когда женщина пришла домой к музыканту, он ее изнасиловал. Он также якобы угрожал убить женщину и подчеркивал, что это сошло бы ему с рук.

Истица утверждает, что певец показывал ей видеозапись, где Мэнсон якобы угрожал огнестрельным оружием девушке, привязанной к стулу, и подвергал ее унижениям. Она заверила, что стала опасаться за свою жизнь после просмотра записи, передает ТАСС.

По данным источника издания, указанная видеозапись являлась игровым короткометражным фильмом, который никогда не показывали публично. Истица добивается от певца выплаты компенсации. В какой именно американский суд подан иск, в публикации не уточняется.

Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее британская актриса Эсме Бьянко, которая исполнила роль проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

В феврале 2018 года известная по сериалу «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах «к каждой женщине» на съемочной площадке. Прокуратура Лос-Анджелеса отклонила дело.

В 2021 году американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами «ужасно издевался» над ней, и она «устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа». Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины обвинили Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.

Между тем, полицейские в американском штате Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в 2019 году.