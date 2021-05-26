Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона в США

Полицейские в американском штате Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в 2019 году, сообщила местная полиция.

«У полицейского управления Гилфорда есть действующих ордер на арест Брайана Хью Уорнера (он же Мэрилин Мэнсон) по двум пунктам <...> преступления средней тяжести в связи с нападением без отягчающих обстоятельств, произошедшем в 2019 году в (концертном зале) Bank of New Hampshire Pavilion», – сообщается в релизе, передает РИА «Новости».

По информации полиции, речь идет о нападении на видеооператора. Сам Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордера, однако не приехали в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения. В штате за подобные обвинения может грозить штраф в размере 2 млн долларов или тюремное заключение сроком до одного года.

Отмечается, что вменяемые Мэнсону обвинения не носят сексуального характера. По данным интернет-портала TMZ, обвинения могут касаться инцидента в 2019 году, когда Мэнсон во время концерта в Нью-Гэмпшире плюнул в видеооператора.

Ранее британская актриса Эсме Бьянко, которая снималась в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера. Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Напомним, в феврале 2018 года известная по сериалу «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах «к каждой женщине» на съемочной площадке. Прокуратура Лос-Анджелеса отклонила дело.

В 2021 году американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами «ужасно издевался» над ней, и она «устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа». Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины обвининили Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.