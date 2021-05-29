Пушков оценил способность Китая «овладеть» США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об уверенности китайского лидера Си Цзиньпина в том, что КНР «овладеет Америкой» в ближайшие 10-15 лет.

«Китай в ближайшие 10-15 лет овладеет Америкой? Это что-то новое в лексиконе Байдена. Это ему сам Си сообщил во время их длительного общения, о котором так любит рассказывать Байден? Или это некая новая басня, как и рассказ о 17 тыс. миль, которые Байден якобы проделал рука об руку с главой Китая? Басня потому, что, как ни считай, эти 17 тыс. миль они вместе точно не проделали», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, из слов Байдена «ясно следует, что в США маниакально боятся Китая».

«Возможно, это одна из главных негласных причин, по которой Байден так упорно добивался встречи с (президентом России Владимиром) Путиным», – предположил он.

Ранее президент США, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, заявил, что США «находятся в сражении между демократиями и автократиями». Байден отметил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем «другие мировые лидеры»: «24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль (112,6 тыс. км) путешествий с ним в Китае и здесь».

По словам Байдена, Си Цзиньпин «убежденно верит, что Китай до 2030–2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения». При этом, как отмечает Fox News, Байден, видимо, оговорился и сказал «3035» вместо «2035».

В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, он так пошутил. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России.

Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.

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