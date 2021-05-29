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Рэпер Элджей рассказал «всю правду о задержании»
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Рэпер Элджей (Алексей Узенюк), которого остановили за вождение в нетрезвом виде на одном из постов ДПС в Москве, опубликовал клип на песню о случившемся.
В песне «Первая Полоса» Элджей утверждает, что якобы не был пьян, а «просто угорал». При этом его, как утверждает рэпер, «впятером качали на котлету». Также он заявил, что «поехали в больничку к сотрудникам ГАИ», он «подул им в трубочку – и там были нули». По версии Элджея, он «ловко прыгает в заголовки». «Мне нужны лишь федеральные каналы, ведь мне не помешает промо к завтрашнему треку. И по щелчку я во всех новостях», – заявил он.
Трек опубликован на его YouTube-канале Sayonara Boy и озагалвлен «Первая Полоса (ВСЯ ПРАВДА О ЗАДЕРЖАНИИ)». Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику.
Напомним, СМИ сообщали, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Артист отказывался отправлять машину на штрафстоянку и пытался избежать лишения прав. Кроме того, сообщалось, что на пост ГИБДД приехал его друг и предлагал инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались.
Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.
Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»
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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России.
В Минэнерго России сообщили, что протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг») подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан, передает РИА «Новости».
«Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – добавил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Напомним, в октябре 2016 года правительства России и Пакистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Север - Юг». Стоимость газопровода составит 2-2,5 млрд долларов. Газопровод протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.
В июне 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за отсутствия договоренности по тарифу строительство газопровода «Север - Юг» в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, и планируется, предварительно, в 2019 году.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Эксперт сказал, какая страна производит «самый грязный на Земле» газ
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«На добычу и доставку американского СПГ тратится гораздо больше энергии, вследствие чего увеличивается уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в котором она назвала российский газ «самым грязным на Земле».
«На самом деле все ровно наоборот. Именно американский СПГ, который экспортируется в другие страны, является чемпионом по выбросам парниковых газов. Потягаться с ним в этом вопросе может только австралийский сжиженный газ», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Собеседник объяснил, что американцы добывают газ на сланцевых месторождениях и основным способом добычи топлива является гидроразрыв пласта, что провоцирует большой выброс парниковых газов. «Затем они его транспортируют на побережье в Мексиканский залив, что тоже связано с выбросом парниковых газов, потому что на это тратится энергия. Далее газ сжижают, затем переправляют через океан, разжижают, то есть переводят в газообразное состояние, и только после этого доставляют потребителям. И на каждом этапе данной цепочки также тратится энергия, что повышает уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – рассказал эксперт.
«У Газпрома, напротив, добыча газа довольно эффективная. Компания прокачивает топливо по газопроводам, не делая дополнительных манипуляций. Поэтому согласно международной классификации, российский газ является наиболее конкурентным топливом», – пояснил Юшков.
В четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
В ответ вице-премьер России Александр Новак заявил, что «российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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В праймериз «Единой России» за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек
В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек, сообщает пресс-служба партии.
Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«(Процедура популярна) благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах (в этой сфере). Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
В то же время президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух считает, что «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов.
«Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через «Госуслуги» и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии», – сказал Массух.
Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
«Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт.
Директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева отметила, что система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам.
«Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт.
Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
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Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
РВИО опровергло главный миф о Ледовом побоище
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Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил зампредседателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.
«Надо вспомнить что это было поздней весной, апрель месяц. И, конечно же, часть ледового покрытия где-то подтаяла, где-то была подмыта течением рек, берега которых и сейчас заболочены. Так как это была весна, болота были замерзшие, и скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», – цитирует РИА «Новости» заявление Казакова на онлайн-конференции в Москве.
По словам историка, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны – «это были конные рыцари, конные дружинники». «И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни одни человек не выведет лошадь (на лед), понимая, что все может произойти», – добавил он.
Существует еще один миф, что ливонские рыцари были очень тяжелыми и поэтому под ними ломался лед и они проваливались вниз в воду, отметил Казаков. «Но мы создали полные копии рыцарей того времени», – сказал он и добавил, что «это не грандиозная разница» в весе, из-за которой лед мог бы трескаться.
По словам Казакова, российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища.
«По летописи, за Вороньим камнем находился Засадный полк – это одно из тактических действий молодого полководца. Таким образом, Вороний камень увековечил себя как летописный топоним», – сказал Казаков.
Вид Вороньего камня изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о Ледовом побоище рядом с валами и зданиями, за которыми находились воины Засадного полка.
Поисковая экспедиция провела исследования на месте Ледового побоища, и на речном дне водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров, сообщил Казаков. «При более детальном обследовании выяснилось, что это обломок некоего большого камня», – отметил он.
По словам Казакова, исследователи обратились к материалам, собранным историками и которые содержат воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали большой камень, которые выступал из воды и мешал судоходству. В те годы еще никто не считал, что это Вороний камень, отметил Казаков. Но в достаточно широкой округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен – в том числе по художественному фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск, добавил ученый.
«Мы считаем, что этот камень найден», – подчеркнул Казаков.
По его словам, в нынешнем году планируется провести экспедицию, в ходе которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, «чтобы создать 3D-модель этого камня и постараться оценить его масштабы – габариты, высоту».
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Битва вошла в историю под названием «Ледовое побоище».
Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства – западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.
Ранее исследователи в составе экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружили на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.
Новак ответил на заявление министра США о «самом грязном на Земле» российском газе
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Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе заявила, что она не принимала участие в решении администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода «Северный поток – 2», и раскритиковала российский газ как «неэкологичный». Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует «самый грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
Эксперт объяснил решение Турции заступиться за Минск перед НАТО
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«Анкара набирает козыри для последующего торга со странами-лидерами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения СМИ о блокировании Турцией принятия заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки со стороны НАТО по другим интересующим ее направлениям. Это стандартная турецкая практика. Турки по многим внешнеполитическим вопросам занимают особые позиции», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт указал на то, что «до сих не урегулирован вопрос относительно поставок российских систем С-400 Турции». «В НАТО этим недовольны. Да и в целом многие интересы Турции выходят за рамки интересов НАТО, что приводит к противостоянию с другим членам альянса», – добавил эксперт.
Также Кортунов напомнил о том, как в 2019 году Турция ветировала план НАТО по «защите» стран Восточной Европы от России, добиваясь от членов альянса признания террористами действующих в Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Также Турция требовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Однако в 2020 году Турция отозвала свое вето, тем самым разблокировав планы НАТО. «Поэтому, вполне возможно, Анкара своим заступничеством просто набирает козыри для последующего торга со странами – лидерами НАТО. А действия в отношении Минска – это своего рода превентивный шаг, позволяющий перейти из обороны в наступление и выторговать уступки», – предполагает Кортунов.
Политолог обратил внимание и на определенный уровень экономического сотрудничества между Анкарой и Минском. «Белоруссия представляет собой существенный транспортный хаб для Турции. Кроме того, обе страны не являются демократиями с точки зрения Запада. Поэтому допустима и просто симпатия между двумя лидерами – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко», – отметил Кортунов.
Напомним, Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – говорится в публикации.
Ранее в среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
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ФСБ обвинила США в неуважении территориальной целостности России
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Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, передает РИА «Новости».
Однако данные правила, как напомнил Кулешов, не распространяются на так называемые исторические заливы. Залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, отметил он.
«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», – подчеркнул Кулишов.
Напомним, в ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
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За оскорбление погибших летчиков в Белоруссии задержали 20 человек
Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что более 20 человек задержаны в республике за оскорбление погибших под Барановичами в Брестской области летчиков учебно-боевого самолета Як-130, которые увели падающую машину от жилых домов.
«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория падающей машины. С помощью резервной системы летчики до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках. В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 20 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления.
Глава Ryanair написал гневное письмо в минтранс Белоруссии
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Генеральный директор авиаперевозчика Ryanair Майкл О'Лири направил в департамент по авиации минтранспорта Белоруссии письмо, в котором заявил о «воздушном пиратстве, поддерживаемом государством».
В послании О'Лири назвал принуждение лайнера его компании к экстренной посадке в Минске «умышленным и незаконным» угоном, а также «противозаконным и достойным осуждения актом», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом компания Ryanair отказалась принимать объяснения Минска относительно причин увода от курса ее пассажирского самолета, решительно осудила принуждение лайнера к посадке в Белоруссии и призвала правительство назвать имена троих пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, являлись агентами спецслужб.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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