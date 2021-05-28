Белорусский оппозиционер пообещал награду в 11 млн евро за арест Лукашенко

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

О своей идее Цепкало рассказал на своем канале в YouTube. По его словам, выплата вознаграждения за арест гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. При этом деньги останутся на счетах жертвователей и спишутся только после того, как цель будет достигнута.

«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», – сказал Цепкало.

К 10.30 пятницы, 28 мая, почти 700 человек пожертвовали на инициативу 58,2 тыс. евро.

Основатель минского Парка высоких технологий Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Белорусии в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его, бизнесмен покинул страну. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. В России Цепкало также объявили в розыск.