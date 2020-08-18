Цепкало вылетел из Киева в Варшаву

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало во вторник вечером сообщил, что вылетает в Варшаву после инцидента, когда его не пустили на борт самолета.

«Была задержка, я должен был прилететь в Варшаву в три часа дня сегодня, но из-за некоторых технических моментов мы вылетаем только сейчас», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, семья Валерия Цепкало уехала на Украину вслед за ним. Сообщалось, что его жену и детей более трех часов удерживали ночью на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе».

Кроме того, стало известно, что Цепкало с семьей из Киева намерены уехать в Польшу. В Варшаве Цепкало собирается встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало сообщил, что уже находится на Украине.