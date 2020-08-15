Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало объявили в розыск в России.

«Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», – сказано в разыскных карточках базы данных МВД, передает ТАСС.

Степан Путило – создатель Telegram-канала Nexta.

Цепкало в интервью РИА «Новости» сообщил, что в Белоруссии на него завели уголовное дело.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», – сказал Цепкало. По последним данным, экс-кандидат может сейчас находиться на Украине, а его супруга – в России.

В штабе Цепкало начали проверять информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву. Позже он сообщил, что покинул республику, так как там есть «серьезная угроза его безопасности».