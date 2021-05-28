Нефтепродукты разлились по реке Лена

Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России

«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».

«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер.

«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.

«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.

Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.

Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

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