Российскую родственницу террориста осудили в США за фиктивный брак

Россиянка, невестка террориста из Сан-Бернардино в Калифорнии Мария Черных получила условный срок за не связанный с терроризмом фиктивный брак.

Дело длилось с 2016 года. Черных обвиняли в мошенничестве при подаче иммиграционных документов. Приговор неоднократно откладывался. В итоге Черных приговорили к трем годам условно и штрафу в 400 долларов. Приговор не упоминает о возможности ее депортации, которая обычно применяется в таких делах. Более того, судья постановил, чтобы власти вернули Черных ее российский паспорт, передает РИА «Новости».

В деле содержатся многочисленные документы, которые суд решил засекретить, что обычно свидетельствует о сотрудничестве обвиняемого со следствием в обмен на мягкий приговор.

Три родственника террориста из Сан-Бернардино Сайеда Ризвана Фарука: старший брат, жена брата и сестра жены брата (обе женщины – гражданки России) – были задержаны в апреле 2016 года, обвинения против них касались нарушения визового законодательства. Рахилю Фаруку и Татьяне Фарук грозило по пять лет тюрьмы, Марии Черных – до 25 лет тюрьмы и депортация из США.

Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик убили 2 декабря 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино, через несколько часов после этого супруги были застрелены ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени террористической группировки «Исламское государство*».

В обвинительном заключении говорилось, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны – Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США.